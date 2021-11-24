КЕНДЗЕРА: «Левандовски забил очень красиво. Надеюсь, получит Золотой мяч»

Польский защитник «Динамо» Томаш Кендзера прокомментировал поражение от мюнхенской «Баварии» (1:2) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Сегодня мы сыграли хорошо, особенно во втором тайме. Мы забили и создали много опасных моментов, но Мануэль Нойер сделал несколько потрясающих сэйвов. Наш тренер попросил нас сыграть так, чтобы потом мы могли собой гордиться. Мы выложились на все сто.

Нужно не терять концентрации в обороне. Обидно было пропускать такие мячи, но «Бавария» – это топ-команда, и против нее невероятно сложно защищаться. Теперь нам осталось сыграть с «Бенфикой», и мы отправимся на выезд с мыслями только о победе.

Партнер по сборной Польши Роберт Левандовски? Мы знакомы много лет, и я знаю, насколько он хорош. Сегодня он провел отличный матч. Не только из-за очень красиво забитого мяча, но и из-за всей игры в целом. Это футболист мирового класса, надеюсь, в этом году он получит Золотой мяч».

0:1. Роберт Левандовски, 14 мин.