Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мы давили на Баварию, особенно во втором тайме»

Главный тренер «Динамо» пояснил причины поражения от немецкого клуба в ЛЧ

  • 24.11.2021 01:44
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Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мы давили на Баварию, особенно во втором тайме»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в интервью клубному телевидению прокомментировал поражение от мюнхенской «Баварии» (1:2) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

 Игра с «Баварией» была самой достойной в групповом турнире Лиги чемпионов?

– Считаю, мы и два предыдущих матча с «Барселоной» сыграли хорошо и достойно. Сегодня по интенсивности, накалу и тому, как мы прессинговали и давили на соперника, особенно во втором тайме, это была лучшая половина встречи. В первом же тайме мы проявили слишком много уважения к сопернику, которому позволяли слишком многое. После перерыва же мы сыграли в хороший футбол.

 Насколько сложно вам было настраивать команду в перерыве, когда «Динамо» проигрывало 0:2?

– Я сказал ребятам, что мы пропустили два мяча из-за своих грубых ошибок, но мы играли хорошо. Во втором тайме нужно немного прибавить, представить себе, что счет 0:0, отталкиваться от этого и начинать все сначала – играть и забивать. Мы должны были сыграть так, чтобы не стыдно было уходить с поля перед болельщиками. Также есть вещи, о которых я не стану говорить.

Чем еще можно мотивировать игроков перед матчем в Лиге чемпионов? Мы достойно выглядели во всех матчах, если бы не допускали элементарных ошибок из-за отсутствия опыта, результат был бы другим.

Источник — ФК Динамо Киев

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