Турнирные таблицы ЛЧ. У Динамо шансов уже нет, Шахтеру нужны две победы

23 ноября в Лиге чемпионов сыграны матчи 5-го тура группового турнира.

В группе E киевское «Динамо» потерпело домашнее поражение от немецкой «Баварии» (1:2). Испанская «Барселона» разошлась миром с «Бенфикой» (0:0). «Динамовцы» идут на последнем месте в турнирной таблице (1 очко) и потеряли все шансы побороться даже за путевку в Лигу Европы.

В группе F донецкому «Шахтеру» для продолжения борьбы в еврокубках нужны две победы – на выезде против «Интера» из Италии, а затем в Киеве против «Шерифа» из Молдовы.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Ниже приведены результаты игрового дня и турнирные таблицы ЛЧ.

Лига чемпионов 2021/22

5-й тур, 23 ноября

19:45. Вильярреал (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:2

(Англия) – 0:2 19:45. Динамо Киев (Украина) – Бавария (Германия) – 1:2

(Германия) – 1:2 22:00. Барселона (Испания) – Бенфика (Португалия) – 0:0

22:00. Лилль (Франция) – Ред Булл Зальцбург (Австрия) – 1:0

(Франция) – Ред Булл Зальцбург (Австрия) – 1:0 22:00. Мальме (Швеция) – Зенит (Россия) – 1:1

22:00. Севилья (Испания) – Вольфсбург (Германия) – 2:0

(Испания) – Вольфсбург (Германия) – 2:0 22:00. Челси (Англия) – Ювентус (Италия) – 4:0

(Англия) – Ювентус (Италия) – 4:0 22:00. Янг Бойз (Швейцария) – Аталанта (Италия) – 3:3

Турнирные таблицы ЛЧ