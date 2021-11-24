Турнирные таблицы ЛЧ. У Динамо шансов уже нет, Шахтеру нужны две победы

23 ноября в Лиге чемпионов сыграны матчи 5-го тура группового турнира

  • 24.11.2021 00:25
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  • 3 комментария
Турнирные таблицы ЛЧ. У Динамо шансов уже нет, Шахтеру нужны две победы
© Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября в Лиге чемпионов сыграны матчи 5-го тура группового турнира.

В группе E киевское «Динамо» потерпело домашнее поражение от немецкой «Баварии» (1:2). Испанская «Барселона» разошлась миром с «Бенфикой» (0:0). «Динамовцы» идут на последнем месте в турнирной таблице (1 очко) и потеряли все шансы побороться даже за путевку в Лигу Европы.

В группе F донецкому «Шахтеру» для продолжения борьбы в еврокубках нужны две победы – на выезде против «Интера» из Италии, а затем в Киеве против «Шерифа» из Молдовы.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Ниже приведены результаты игрового дня и турнирные таблицы ЛЧ.

Лига чемпионов 2021/22

5-й тур, 23 ноября

  • 19:45. Вильярреал (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:2
  • 19:45. Динамо Киев (Украина) – Бавария (Германия) – 1:2
  • 22:00. Барселона (Испания) – Бенфика (Португалия) – 0:0
  • 22:00. Лилль (Франция) – Ред Булл Зальцбург (Австрия) – 1:0
  • 22:00. Мальме (Швеция) – Зенит (Россия) – 1:1
  • 22:00. Севилья (Испания) – Вольфсбург (Германия) – 2:0
  • 22:00. Челси (Англия) – Ювентус (Италия) – 4:0
  • 22:00. Янг Бойз (Швейцария) – Аталанта (Италия) – 3:3

Турнирные таблицы ЛЧ

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    online
    Spectra, 24.11.2021 01:06
    0
    Сегодня отправим Шахтёр, а завтра останется надеятся на Зарю, на которую и так и не верилось, а еще после того как проиграли Львову, даже не стоит говорить!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 24.11.2021 01:26 (изменен)
    -1
    ...
    27 Милан 1
    28 Лейпциг 1
    29-30 Шахтер и Динамо по 1.
    31 Мальмё 1
    32 Бешикташ 0.
    Наверное самое слабое выступление для двух украинских команд вместе в группе ЛЧ.
    По отдельности :
    У Шахтёра наверное в тройке худших результатов в его групповых ЛЧ.
    У Динамо было и похуже, с 0.заканчивали (2008)
    Можете минусить тогда тоже разница была -15 (4:19)...
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 24.11.2021 00:44
    -6
    Шахтар: 4 матча - 1 ничья - 3 поражение (1-9).
    Динамо: 5 - 1- 4 (1-9 по голам).
    Даже в ЛЧ одинаково идут
    P.s есть ещё шанс взять очки против Шерифа, а так - гайки. Таблица коэффициентов Украины вышла с рейтинга
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