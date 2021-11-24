Турнирные таблицы ЛЧ. У Динамо шансов уже нет, Шахтеру нужны две победы

23 ноября в Лиге чемпионов сыграны матчи 5-го тура группового турнира.
В группе E киевское «Динамо» потерпело домашнее поражение от немецкой «Баварии» (1:2). Испанская «Барселона» разошлась миром с «Бенфикой» (0:0). «Динамовцы» идут на последнем месте в турнирной таблице (1 очко) и потеряли все шансы побороться даже за путевку в Лигу Европы.
В группе F донецкому «Шахтеру» для продолжения борьбы в еврокубках нужны две победы – на выезде против «Интера» из Италии, а затем в Киеве против «Шерифа» из Молдовы.
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Ниже приведены результаты игрового дня и турнирные таблицы ЛЧ.
Лига чемпионов 2021/22
5-й тур, 23 ноября
- 19:45. Вильярреал (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:2
- 19:45. Динамо Киев (Украина) – Бавария (Германия) – 1:2
- 22:00. Барселона (Испания) – Бенфика (Португалия) – 0:0
- 22:00. Лилль (Франция) – Ред Булл Зальцбург (Австрия) – 1:0
- 22:00. Мальме (Швеция) – Зенит (Россия) – 1:1
- 22:00. Севилья (Испания) – Вольфсбург (Германия) – 2:0
- 22:00. Челси (Англия) – Ювентус (Италия) – 4:0
- 22:00. Янг Бойз (Швейцария) – Аталанта (Италия) – 3:3
Источник — Sport.ua
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27 Милан 1
28 Лейпциг 1
29-30 Шахтер и Динамо по 1.
31 Мальмё 1
32 Бешикташ 0.
Наверное самое слабое выступление для двух украинских команд вместе в группе ЛЧ.
По отдельности :
У Шахтёра наверное в тройке худших результатов в его групповых ЛЧ.
У Динамо было и похуже, с 0.заканчивали (2008)
Можете минусить тогда тоже разница была -15 (4:19)...
Динамо: 5 - 1- 4 (1-9 по голам).
Даже в ЛЧ одинаково идут
P.s есть ещё шанс взять очки против Шерифа, а так - гайки. Таблица коэффициентов Украины вышла с рейтинга
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