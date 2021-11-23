ВЕРНИДУБ: «В Россию не поеду. Я люблю Украину и готов идти за нее до конца»

Главный «Шерифа» из Молдовы ответил на вопрос российского журналиста

  • 23.11.2021 23:32
  • 1348 просмотров
  • 12 комментариев
ВЕРНИДУБ: «В Россию не поеду. Я люблю Украину и готов идти за нее до конца»
© YouTube Nobel. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Шерифа» из Молдовы Юрий Вернидуб ответил на вопрос российского журналиста о возможной работе в России:

«Варианты с Россией ? Нет, с 2014 года. Это мое право, это мой выбор. Я бы этого никогда не сделал.

Я родился в Украине. Эта страна дала мне все, что у меня есть. Я ей очень благодарен, сильно люблю и готов идти за нее до конца. Никогда у меня другого мнения не будет.

А второе – мой отец, которого уже нет, этого бы не понял. Вот и все».

Юрий Вернидуб вывел «Шериф» в групповой раунд Лиги чемпионов, где одержал сенсационные победы над «Шахтером» и «Реалом».

Источник — YouTube

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Djimbo
    online
    Djimbo, 23.11.2021 23:38
    +9
    Дякую Юрію за принципову позицію.
    Ссылка
    alefteev77
    alefteev77, 23.11.2021 23:33
    +9
    Вернидуб молодец. Но Тирасполь (Приднестровье) в Молдове - это как ОРДЛО в Украине. Желаю Вернидубу найти себе клуб где-то в Европе или в Украине. В Испании или Германии у Вернидуба получится.
    Ссылка
    __FunnyCat
    online
    __FunnyCat, 23.11.2021 23:54
    +3
    Тимофеючку порвало прям на этой ветке
    Ссылка
    Standard
    Standard, 24.11.2021 00:04
    +2
    Українці завжди поважали Вернидуба, а думка гейспільноти з фашизоїдної росії нецікава.
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    Мастер, Яду!
    online
    Мастер, Яду!, 23.11.2021 23:57
    +2
    __FunnyCat, 23.11.2021 23:54
    Тимофеючку порвало прям на этой ветке
    Порвало, только Бойкинючку.
    Ссылка
    __FunnyCat
    online
    __FunnyCat, 24.11.2021 00:00
    +1
    Мастер, Яду!, 23.11.2021 23:57
    Порвало, только Бойкинючку.
    Уже запутался в этих сортах 💩
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    Aleks04
    online
    Aleks04, 23.11.2021 23:59
    +1
    __FunnyCat, 23.11.2021 23:54
    Тимофеючку порвало прям на этой ветке
    То Бойкинючку порвало
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    Greenwood
    Greenwood, 23.11.2021 23:58
    +1
    От в кацапні в чаті пригорає, аж димить
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    Fragma1
    Fragma1, 24.11.2021 00:21
    0
    Аха браво Юра, вот только шериф, это тоже самое что сейчас лднр, только адаптированный более к молдовашкам, а так там рулят русские, но бабос не пахнет, а высер в стиле ура патриота- упоротые схавают!
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    __FunnyCat
    online
    __FunnyCat, 24.11.2021 00:01
    0
    Aleks04, 23.11.2021 23:59
    То Бойкинючку порвало
    Та они ж все одним ягелем мазаны , фиг различишь
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    alex88
    online
    alex88, 23.11.2021 23:35
    -4
    Юра, а тебя совесть не мучает прогуливаться по Приднестровью, где везде российские флаги?
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    Astra
    online
    Astra, 23.11.2021 23:47
    -7
    Раз проводите интервью так пишите до конца.
    Вот что он сказал далее цитирую: Может, съезжу на месяц в англоязычную страну, пожить просто, постараться вообще забыть украинский, русский язык, научиться правильно общаться.
    Понятно какой он патриот.
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