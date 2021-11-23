ВЕРНИДУБ: «В Россию не поеду. Я люблю Украину и готов идти за нее до конца»

Главный тренер «Шерифа» из Молдовы Юрий Вернидуб ответил на вопрос российского журналиста о возможной работе в России:
«Варианты с Россией ? Нет, с 2014 года. Это мое право, это мой выбор. Я бы этого никогда не сделал.
Я родился в Украине. Эта страна дала мне все, что у меня есть. Я ей очень благодарен, сильно люблю и готов идти за нее до конца. Никогда у меня другого мнения не будет.
А второе – мой отец, которого уже нет, этого бы не понял. Вот и все».
Юрий Вернидуб вывел «Шериф» в групповой раунд Лиги чемпионов, где одержал сенсационные победы над «Шахтером» и «Реалом».
Источник — YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Вот что он сказал далее цитирую: Может, съезжу на месяц в англоязычную страну, пожить просто, постараться вообще забыть украинский, русский язык, научиться правильно общаться.
Понятно какой он патриот.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.