ВЕРНИДУБ: «В Россию не поеду. Я люблю Украину и готов идти за нее до конца»

Главный тренер «Шерифа» из Молдовы Юрий Вернидуб ответил на вопрос российского журналиста о возможной работе в России:

«Варианты с Россией ? Нет, с 2014 года. Это мое право, это мой выбор. Я бы этого никогда не сделал.

Я родился в Украине. Эта страна дала мне все, что у меня есть. Я ей очень благодарен, сильно люблю и готов идти за нее до конца. Никогда у меня другого мнения не будет.

А второе – мой отец, которого уже нет, этого бы не понял. Вот и все».

Юрий Вернидуб вывел «Шериф» в групповой раунд Лиги чемпионов, где одержал сенсационные победы над «Шахтером» и «Реалом».