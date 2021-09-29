ФОТО. Как Вернидуб победил Реал. Триумф украинского тренера в Мадриде

«Шериф» одержал сенсационную победу над «Реалом» в Лиге чемпионов

  • 29.09.2021 05:36
  • 2169 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Как Вернидуб победил Реал. Триумф украинского тренера в Мадриде
© УЕФА

28 сентября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором «Реал» Мадрид сенсационно проиграл «Шерифу» из Тирасполя (1:2).

Украинский тренер Юрий Вернидуб неожиданно победил в Мадриде, и «Шериф» из Молдовы возглавляет группу ЛЧ, набрав 6 очков из 6!

ФОТО. Как Вернидуб победил Реал. Триумф украинского тренера в Мадриде

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    AЛВ
    AЛВ, 29.09.2021 06:22
    +1
    Вернидуб- КРУТЯК.!!!
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