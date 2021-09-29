28 сентября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором «Реал» Мадрид сенсационно проиграл «Шерифу» из Тирасполя (1:2).
Украинский тренер Юрий Вернидуб неожиданно победил в Мадриде, и «Шериф» из Молдовы возглавляет группу ЛЧ, набрав 6 очков из 6!
ФОТО. Как Вернидуб победил Реал. Триумф украинского тренера в Мадриде
Источник — Sport.ua
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