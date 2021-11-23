НАГЕЛЬСМАНН: «Ошибка Нойера? Опасно так играть. Мяч почти попал в ворота»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

– Что вы подумали в тот момент, когда Нойер не попал по мячу, и тот затем угодил в штангу ворот вашей команды?

– А что я мог подумать? (Смеется). Я увидел, что мяч почти попал в ворота. Очень небезопасно играть так назад.

– Сложно ли было играть в таких погодных условиях, да еще на поле соперника?

– Да, поначалу нам не хватало уверенности – было очень много снега. Плюс, выездной матч, плюс нехватка игроков. Не лучшие для нас условия, и матч, в итоге, оказался для нас очень непростым.

– Говорят, что вы на каждый матч готовите пять тактических схем. Сегодня все они пригодились?

– Есть много причин, почему играем разными тактическими планами. Мы готовимся к каждому сопернику отдельно, стараемся наилучшим образом подстроиться под стиль его игры.

Сегодня в первом тайме было всё хорошо. Потом пришлось перестроиться, поскольку Эрнандес нуждался в замене. Но в целом, считаю, выбранные нами тактические решения на сегодняшний матч были правильными.

Первые 10 минут матча нам было сложно войти в игру, но потом стало попроще. Правда, с Цыганковым пришлось сложно – он интересный футболист. Нам следовало лучше играть с мячом и не опускаться так низко. Надо признать, что у «Динамо» было достаточно голевых шансов. Впрочем, и мы могли сделать счет 3:0.