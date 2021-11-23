НАГЕЛЬСМАНН: «Ошибка Нойера? Опасно так играть. Мяч почти попал в ворота»

Главный тренер «Баварии» прокомментировал победу над «Динамо» в ЛЧ

  • 23.11.2021 23:20
  • 2164 просмотра
  • 2 комментария
НАГЕЛЬСМАНН: «Ошибка Нойера? Опасно так играть. Мяч почти попал в ворота»
© dynamo.kiev.ua. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

– Что вы подумали в тот момент, когда Нойер не попал по мячу, и тот затем угодил в штангу ворот вашей команды?

– А что я мог подумать? (Смеется). Я увидел, что мяч почти попал в ворота. Очень небезопасно играть так назад.

– Сложно ли было играть в таких погодных условиях, да еще на поле соперника?

– Да, поначалу нам не хватало уверенности – было очень много снега. Плюс, выездной матч, плюс нехватка игроков. Не лучшие для нас условия, и матч, в итоге, оказался для нас очень непростым.

– Говорят, что вы на каждый матч готовите пять тактических схем. Сегодня все они пригодились?

– Есть много причин, почему играем разными тактическими планами. Мы готовимся к каждому сопернику отдельно, стараемся наилучшим образом подстроиться под стиль его игры.

Сегодня в первом тайме было всё хорошо. Потом пришлось перестроиться, поскольку Эрнандес нуждался в замене. Но в целом, считаю, выбранные нами тактические решения на сегодняшний матч были правильными.

Первые 10 минут матча нам было сложно войти в игру, но потом стало попроще. Правда, с Цыганковым пришлось сложно – он интересный футболист. Нам следовало лучше играть с мячом и не опускаться так низко. Надо признать, что у «Динамо» было достаточно голевых шансов. Впрочем, и мы могли сделать счет 3:0.

Источник — Динамо Киев от Шурика

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 24.11.2021 00:13
    -1
    Приехал дубль немцев на тренировку и увез 3 очка, даже совсем не мотированы
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    Роман Порывай
    online
    Роман Порывай, 24.11.2021 00:24
    -2
    Alexander Киев, 24.11.2021 00:13
    Приехал дубль немцев на тренировку и увез 3 очка, даже совсем не мотированы
    Дубль? Нойєр, Павар, Ернандес, Девіс, Горецка, Коман, Толіссо, Мюллер, Сане, Левандовськи... Назви тоді основу Баварії) Рідкісне ж ти тріпло!
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