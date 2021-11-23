Динамо и Мальме прорвало. В групповом раунде ЛЧ отличились все команды

Киевское «Динамо» и «Мальме» отличились в матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.
Украинский клуб поразил ворота «Баварии», шведский – «Зенита».
Таким образом, в этом розыгрыше группового раунда ЛЧ больше не осталось команд, которые вообще не забивали голов.
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Источник — Sport.ua
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