Первый гол в группе Лиге чемпионов Динамо забило на 430-й минуте

Первый мяч в группе киевляне забили как никогда поздно

  • 23.11.2021 22:18
  • 734 просмотра
  • 4 комментария
Первый гол в группе Лиге чемпионов Динамо забило на 430-й минуте
© Getty Images/Global Images Ukraine

В домашнем матче с «Баварией» (1:2) динамовцы открыли наконец-то голевой счет в Лиге чемпионов-2021/22. Причем первый мяч в группе киевляне забили, как никогда поздно - на 430-й минуте с начала турнира. Свой личный антирекорд 22-летней давности бело-синие превзошли сразу на 272 минуты, а украинский, до нынешнего сезона принадлежавший «Шахтеру» - на 131.

Первые голы «Динамо» в групповых турнирах Лиги чемпионов

Сезон

Автор гола

Соперник

Минута*

Счет

1994/95

Виктор ЛЕОНЕНКО

Спартак М (д)

48' (1:2)

3:2

1997/98

Юрий МАКСИМОВ

ПСВ (г)

33' (1:0)

3:1

1998/99

Сергей РЕБРОВ

Панатинаикос (г)

31' (1:0)

1:2

1999/00

Сергей РЕБРОВ

Лацио (г)

158' (1:0)

1:2

2000/01

Максим ШАЦКИХ

ПСВ (г)

6' (1:0)

1:2

2001/02

Александр МЕЛАЩЕНКО

Боруссия Д (д)

15' (1:0)

2:2

2002/03

Максим ШАЦКИХ

Ньюкасл (д)

17' (1:0)

2:0

2003/04

ДИОГО РИНКОН

Локомотив М (д)

83' (1:0)

2:0

2004/05

Горан ГАВРАНЧИЧ

Рома (г)

29' (1:0)

3:0 Т

2006/07

Сергей РЕБРОВ

Стяуа (д)

16' (1:1)

1:4

2007/08

Владислав ВАЩУК

Спортинг (д)

119' (1:1)

1:2

2008/09

Исмаэль БАНГУРА

Арсенал (д)

64' (1:0)

1:1

2009/10

Айила ЮССУФ

Рубин (д)

71' (1:1)

3:1

2012/13

МИГЕЛ ВЕЛОЗУ

ПСЖ (г)

87' (1:3)

1:4

2015/16

Олег ГУСЕВ

Порту (д)

20' (1:0)

2:2

2016/17

Денис ГАРМАШ

Наполи (д)

26' (1:0)

1:2

2020/21

Виктор ЦЫГАНКОВ

Ференцварош (г)

118' (1:0)

2:2

2021/22

Денис ГАРМАШ

Бавария (д)

430' (1:2)

1:2

* с начала турнира.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    online
    alefteev77, 23.11.2021 22:32 (изменен)
    +1
    Гарна табличка. Дякую редакторам. Побільше таких порівняльних в часі. Виглядає круто.
    Ссылка
    Andrey111
    Andrey111, 23.11.2021 22:52
    0
    Уровень деградации
    Ссылка
    igogo
    online
    igogo, 23.11.2021 22:36
    0
    Тут платят за ничьи и победы, а не за голы.
    Вот 0:0 и 930 000 евро.
    Ссылка
    ass36
    ass36, 23.11.2021 22:26
    -2
    430 мин это уровень развития
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