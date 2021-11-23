Первый гол в группе Лиге чемпионов Динамо забило на 430-й минуте

В домашнем матче с «Баварией» (1:2) динамовцы открыли наконец-то голевой счет в Лиге чемпионов-2021/22. Причем первый мяч в группе киевляне забили, как никогда поздно - на 430-й минуте с начала турнира. Свой личный антирекорд 22-летней давности бело-синие превзошли сразу на 272 минуты, а украинский, до нынешнего сезона принадлежавший «Шахтеру» - на 131.

Первые голы «Динамо» в групповых турнирах Лиги чемпионов

Сезон Автор гола Соперник Минута* Счет 1994/95 Виктор ЛЕОНЕНКО Спартак М (д) 48' (1:2) 3:2 1997/98 Юрий МАКСИМОВ ПСВ (г) 33' (1:0) 3:1 1998/99 Сергей РЕБРОВ Панатинаикос (г) 31' (1:0) 1:2 1999/00 Сергей РЕБРОВ Лацио (г) 158' (1:0) 1:2 2000/01 Максим ШАЦКИХ ПСВ (г) 6' (1:0) 1:2 2001/02 Александр МЕЛАЩЕНКО Боруссия Д (д) 15' (1:0) 2:2 2002/03 Максим ШАЦКИХ Ньюкасл (д) 17' (1:0) 2:0 2003/04 ДИОГО РИНКОН Локомотив М (д) 83' (1:0) 2:0 2004/05 Горан ГАВРАНЧИЧ Рома (г) 29' (1:0) 3:0 Т 2006/07 Сергей РЕБРОВ Стяуа (д) 16' (1:1) 1:4 2007/08 Владислав ВАЩУК Спортинг (д) 119' (1:1) 1:2 2008/09 Исмаэль БАНГУРА Арсенал (д) 64' (1:0) 1:1 2009/10 Айила ЮССУФ Рубин (д) 71' (1:1) 3:1 2012/13 МИГЕЛ ВЕЛОЗУ ПСЖ (г) 87' (1:3) 1:4 2015/16 Олег ГУСЕВ Порту (д) 20' (1:0) 2:2 2016/17 Денис ГАРМАШ Наполи (д) 26' (1:0) 1:2 2020/21 Виктор ЦЫГАНКОВ Ференцварош (г) 118' (1:0) 2:2 2021/22 Денис ГАРМАШ Бавария (д) 430' (1:2) 1:2

* с начала турнира.