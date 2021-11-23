Первый гол в группе Лиге чемпионов Динамо забило на 430-й минуте

В домашнем матче с «Баварией» (1:2) динамовцы открыли наконец-то голевой счет в Лиге чемпионов-2021/22. Причем первый мяч в группе киевляне забили, как никогда поздно - на 430-й минуте с начала турнира. Свой личный антирекорд 22-летней давности бело-синие превзошли сразу на 272 минуты, а украинский, до нынешнего сезона принадлежавший «Шахтеру» - на 131.
Первые голы «Динамо» в групповых турнирах Лиги чемпионов
|
Сезон
|
Автор гола
|
Соперник
|
Минута*
|
Счет
|
1994/95
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
Спартак М (д)
|
48' (1:2)
|
3:2
|
1997/98
|
Юрий МАКСИМОВ
|
ПСВ (г)
|
33' (1:0)
|
3:1
|
1998/99
|
Сергей РЕБРОВ
|
Панатинаикос (г)
|
31' (1:0)
|
1:2
|
1999/00
|
Сергей РЕБРОВ
|
Лацио (г)
|
158' (1:0)
|
1:2
|
2000/01
|
Максим ШАЦКИХ
|
ПСВ (г)
|
6' (1:0)
|
1:2
|
2001/02
|
Александр МЕЛАЩЕНКО
|
Боруссия Д (д)
|
15' (1:0)
|
2:2
|
2002/03
|
Максим ШАЦКИХ
|
Ньюкасл (д)
|
17' (1:0)
|
2:0
|
2003/04
|
ДИОГО РИНКОН
|
Локомотив М (д)
|
83' (1:0)
|
2:0
|
2004/05
|
Горан ГАВРАНЧИЧ
|
Рома (г)
|
29' (1:0)
|
3:0 Т
|
2006/07
|
Сергей РЕБРОВ
|
Стяуа (д)
|
16' (1:1)
|
1:4
|
2007/08
|
Владислав ВАЩУК
|
Спортинг (д)
|
119' (1:1)
|
1:2
|
2008/09
|
Исмаэль БАНГУРА
|
Арсенал (д)
|
64' (1:0)
|
1:1
|
2009/10
|
Айила ЮССУФ
|
Рубин (д)
|
71' (1:1)
|
3:1
|
2012/13
|
МИГЕЛ ВЕЛОЗУ
|
ПСЖ (г)
|
87' (1:3)
|
1:4
|
2015/16
|
Олег ГУСЕВ
|
Порту (д)
|
20' (1:0)
|
2:2
|
2016/17
|
Денис ГАРМАШ
|
Наполи (д)
|
26' (1:0)
|
1:2
|
2020/21
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Ференцварош (г)
|
118' (1:0)
|
2:2
|
2021/22
|
Денис ГАРМАШ
|
Бавария (д)
|
430' (1:2)
|
1:2
* с начала турнира.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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