Томаш Кендзера провел 50-й матч за Динамо в еврокубках

Георгий Бущан провел 100-й матч в карьере в рядах «Динамо», а Томаш Кендзера - 50-й в еврокубках

  • 23.11.2021 22:30
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Томаш Кендзера провел 50-й матч за Динамо в еврокубках
© ФК Динамо

Поединок с «Баварией» (1:2) стал 100-м в динамовской карьере Григория Бущана. 68 встреч 27-летний голкипер провел в воротах бело-синих в чемпионатах Украины, 24 - в еврокубках, 7 - в Кубке Украины и 1 - в Суперкубке Украины. В юбилярах после игры с баварцами оказался и Томаш Кендзера, который провел 50-й еврокубковый матч в рядах «Динамо». Он стал 8-м легионером киевлян, в том числе 5-м из дальнего зарубежья, достигшим этого рубежа. 20 раз поляк выходил на поле в Лиге чемпионов и 30 - в Лиге Европы.

К слову, юбилеи, пусть и не такие громкие, отметили еще ряд динамовских футболистов. 30-й матч в еврокубках провел Николай Шапаренко, 20-й (за «Динамо») - Александр Караваев. А Виталий Буяльский и Сергей Сидорчук 30-й раз отыграли в Лиге чемпионов.

Топ-10 динамовских гвардейцев-легионеров в еврокубках

 

Игрок

Страна

Всего

ЛЧ

ЛЕ

1.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

Беларусь

73

71

2

 

Максим ШАЦКИХ

Узбекистан

73

69

4

3.

Огнен ВУКОЕВИЧ

Хорватия

64

31

33

4.

Александр ХАЦКЕВИЧ

Беларусь

57

54

3

5.

Тибериу ГИОАНЕ

Румыния

56

49

7

6.

Горан ГАВРАНЧИЧ

Сербия

51

48

3

7.

ДАНИЛУ СИЛВА

Бразилия

50

20

30

 

Томаш КЕНДЗЕРА

Польша

50

20

30

9.

БЕТАУ

Бразилия

49

27

22

10.

Айила ЮССУФ

Нигерия

47

26

21

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alex Romanov
    Alex Romanov, 23.11.2021 22:38
    -3
    На этом и хватит с него.
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