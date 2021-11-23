Томаш Кендзера провел 50-й матч за Динамо в еврокубках

Поединок с «Баварией» (1:2) стал 100-м в динамовской карьере Григория Бущана. 68 встреч 27-летний голкипер провел в воротах бело-синих в чемпионатах Украины, 24 - в еврокубках, 7 - в Кубке Украины и 1 - в Суперкубке Украины. В юбилярах после игры с баварцами оказался и Томаш Кендзера, который провел 50-й еврокубковый матч в рядах «Динамо». Он стал 8-м легионером киевлян, в том числе 5-м из дальнего зарубежья, достигшим этого рубежа. 20 раз поляк выходил на поле в Лиге чемпионов и 30 - в Лиге Европы.

К слову, юбилеи, пусть и не такие громкие, отметили еще ряд динамовских футболистов. 30-й матч в еврокубках провел Николай Шапаренко, 20-й (за «Динамо») - Александр Караваев. А Виталий Буяльский и Сергей Сидорчук 30-й раз отыграли в Лиге чемпионов.

Топ-10 динамовских гвардейцев-легионеров в еврокубках