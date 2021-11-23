Томаш Кендзера провел 50-й матч за Динамо в еврокубках

Поединок с «Баварией» (1:2) стал 100-м в динамовской карьере Григория Бущана. 68 встреч 27-летний голкипер провел в воротах бело-синих в чемпионатах Украины, 24 - в еврокубках, 7 - в Кубке Украины и 1 - в Суперкубке Украины. В юбилярах после игры с баварцами оказался и Томаш Кендзера, который провел 50-й еврокубковый матч в рядах «Динамо». Он стал 8-м легионером киевлян, в том числе 5-м из дальнего зарубежья, достигшим этого рубежа. 20 раз поляк выходил на поле в Лиге чемпионов и 30 - в Лиге Европы.
К слову, юбилеи, пусть и не такие громкие, отметили еще ряд динамовских футболистов. 30-й матч в еврокубках провел Николай Шапаренко, 20-й (за «Динамо») - Александр Караваев. А Виталий Буяльский и Сергей Сидорчук 30-й раз отыграли в Лиге чемпионов.
Топ-10 динамовских гвардейцев-легионеров в еврокубках
|
|
Игрок
|
Страна
|
Всего
|
ЛЧ
|
ЛЕ
|
1.
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
Беларусь
|
73
|
71
|
2
|
|
Максим ШАЦКИХ
|
Узбекистан
|
73
|
69
|
4
|
3.
|
Огнен ВУКОЕВИЧ
|
Хорватия
|
64
|
31
|
33
|
4.
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Беларусь
|
57
|
54
|
3
|
5.
|
Тибериу ГИОАНЕ
|
Румыния
|
56
|
49
|
7
|
6.
|
Горан ГАВРАНЧИЧ
|
Сербия
|
51
|
48
|
3
|
7.
|
ДАНИЛУ СИЛВА
|
Бразилия
|
50
|
20
|
30
|
|
Томаш КЕНДЗЕРА
|
Польша
|
50
|
20
|
30
|
9.
|
БЕТАУ
|
Бразилия
|
49
|
27
|
22
|
10.
|
Айила ЮССУФ
|
Нигерия
|
47
|
26
|
21
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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