Денис ГАРМАШ: «Не чувствую себя форвардом, для меня счастье просто играть»

Исполняющий обязанности форварда киевского «Динамо» Денис Гармаш прокомментировал поражение от «Баварии» (1:2) в Лиге чемпионов, а также рассказал о своем забитом мяче.
- Сегодня «Динамо» прервало голевое «молчание» в Лиге чемпионов. Какие ощущения?
- Это единственное, что радует. Но, видите, «Бавария» есть «Бавария». Было тяжело, во втором тайме мы уже пошли ва-банк, отвечали атакой на атаку. Хорошо, что забили, но проиграли – очень жаль.
- По сравнению с первым матчем сложилось впечатление, что вы совсем не боялись соперника – и прессинговали, и много моментов создали. Это сказался фактор поля или «Бавария» не такая сильная была?
- Когда мы играли на выезде, то у нас не получались контратаки. Сейчас их было больше, плюс болельщики подгоняли нас вперед.
- Игра «Баварии» отличалась от первой игры?
- Думаю, «Бавария» уже вышла из группы, поэтому играли более раскрепощенно. Плюс погода, возможно, была непривычная для них. Наверное, немного расслабленные были…
- Ты, судя по всему, переживаешь вторую молодость, снова забил…
- Повезло. Рад, что забил, но плохо, что не удалось три очка завоевать.
- Какую задачу ставил перед тобой тренер перед выходом на замену?
- Цепляться за мяч впереди, помогать при обороне собственных ворот.
- Ты уже чувствуешь себя нападающим?
- Честно говоря, нет (улыбается).
- Сколько должно пройти матчей, чтобы ты наконец почувствовал себя нападающим?
- Даже не знаю. Тренер выпускает, значит, что-то видит во мне, что я могу зацепиться, придержать, отдать. Я же только рад, что могу выходить на поле.
Источник — ФК Динамо Киев
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