Денис ГАРМАШ: «Не чувствую себя форвардом, для меня счастье просто играть»

Исполняющий обязанности форварда киевского «Динамо» Денис Гармаш прокомментировал поражение от «Баварии» (1:2) в Лиге чемпионов, а также рассказал о своем забитом мяче.

- Сегодня «Динамо» прервало голевое «молчание» в Лиге чемпионов. Какие ощущения?

- Это единственное, что радует. Но, видите, «Бавария» есть «Бавария». Было тяжело, во втором тайме мы уже пошли ва-банк, отвечали атакой на атаку. Хорошо, что забили, но проиграли – очень жаль.

- По сравнению с первым матчем сложилось впечатление, что вы совсем не боялись соперника – и прессинговали, и много моментов создали. Это сказался фактор поля или «Бавария» не такая сильная была?

- Когда мы играли на выезде, то у нас не получались контратаки. Сейчас их было больше, плюс болельщики подгоняли нас вперед.

- Игра «Баварии» отличалась от первой игры?

- Думаю, «Бавария» уже вышла из группы, поэтому играли более раскрепощенно. Плюс погода, возможно, была непривычная для них. Наверное, немного расслабленные были…

- Ты, судя по всему, переживаешь вторую молодость, снова забил…

- Повезло. Рад, что забил, но плохо, что не удалось три очка завоевать.

- Какую задачу ставил перед тобой тренер перед выходом на замену?

- Цепляться за мяч впереди, помогать при обороне собственных ворот.

- Ты уже чувствуешь себя нападающим?

- Честно говоря, нет (улыбается).

- Сколько должно пройти матчей, чтобы ты наконец почувствовал себя нападающим?

- Даже не знаю. Тренер выпускает, значит, что-то видит во мне, что я могу зацепиться, придержать, отдать. Я же только рад, что могу выходить на поле.