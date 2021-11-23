Денис ГАРМАШ: «Не чувствую себя форвардом, для меня счастье просто играть»

Игрок «Динамо» – о своем голе в ворота «Баварии»

  • 23.11.2021 22:37
  • 1179 просмотров
  • 5 комментариев
Денис ГАРМАШ: «Не чувствую себя форвардом, для меня счастье просто играть»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Исполняющий обязанности форварда киевского «Динамо» Денис Гармаш прокомментировал поражение от «Баварии» (1:2) в Лиге чемпионов, а также рассказал о своем забитом мяче.

- Сегодня «Динамо» прервало голевое «молчание» в Лиге чемпионов. Какие ощущения?
- Это единственное, что радует. Но, видите, «Бавария» есть «Бавария». Было тяжело, во втором тайме мы уже пошли ва-банк, отвечали атакой на атаку. Хорошо, что забили, но проиграли – очень жаль.

- По сравнению с первым матчем сложилось впечатление, что вы совсем не боялись соперника – и прессинговали, и много моментов создали. Это сказался фактор поля или «Бавария» не такая сильная была?
- Когда мы играли на выезде, то у нас не получались контратаки. Сейчас их было больше, плюс болельщики подгоняли нас вперед.

- Игра «Баварии» отличалась от первой игры?
- Думаю, «Бавария» уже вышла из группы, поэтому играли более раскрепощенно. Плюс погода, возможно, была непривычная для них. Наверное, немного расслабленные были…

- Ты, судя по всему, переживаешь вторую молодость, снова забил…
- Повезло. Рад, что забил, но плохо, что не удалось три очка завоевать.

- Какую задачу ставил перед тобой тренер перед выходом на замену?
- Цепляться за мяч впереди, помогать при обороне собственных ворот.

- Ты уже чувствуешь себя нападающим?
- Честно говоря, нет (улыбается).

- Сколько должно пройти матчей, чтобы ты наконец почувствовал себя нападающим?
- Даже не знаю. Тренер выпускает, значит, что-то видит во мне, что я могу зацепиться, придержать, отдать. Я же только рад, что могу выходить на поле.

Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Calm
    online
    Calm, 23.11.2021 22:44
    +4
    А Дениска просто выходит и делает свою работу
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    Sonnenaufgang
    online
    Sonnenaufgang, 23.11.2021 22:42
    +2
    Странный вопрос "Відчуваєш себе форвардом?" А что, голы забиваются только форвардами? Вообще-то он полузащитник, как и Месси.
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    victorpolo
    victorpolo, 23.11.2021 22:59
    +1
    Sonnenaufgang, 23.11.2021 22:42
    Странный вопрос "Відчуваєш себе форвардом?" А что, голы забиваются только форвардами? Вообще-то он полузащитник, как и Месси.
    ))) ну может и не "как Месси", но характер у парня явно чемпионский! Он будет бороться против любого соперника!
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    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 23.11.2021 23:03
    0
    victorpolo, 23.11.2021 22:59
    ))) ну может и не "как Месси", но характер у парня явно чемпионский! Он будет бороться против любого соперника!
    Много чемпионств было за последние 10-15 лет? или в Европе брали что-то, по мимо чупачупс?
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    Andrey111
    Andrey111, 23.11.2021 22:57
    -1
    Так ты наверное левый задний, правого переднего, если в конце карьеры ещё не определился
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