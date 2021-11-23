Журналист: «Гол Гармаша Баварии – это такая пощечина форвардам Динамо»

Артур Валерко – о первом забитом мяче киевлян в групповом раунде Лиги чемпионов

  • 23.11.2021 22:18
  • 2962 просмотра
  • 12 комментариев
Журналист: «Гол Гармаша Баварии – это такая пощечина форвардам Динамо»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский журналист Артур Валерко прокомментировал забитый мяч Дениса Гармаша в ворота «Баварии» в матче группового раунда Лиги чемпионов (1:2).

«Этот гол от прирожденного бомбардира Гармаша – такая пощечина «штатным» форвардам «Динамо»! И.о. форварда будто говорит всем этим Шкуриным, Рамиресам, Кулачам, Супрягам: «Смотрите, берете мяч и ногой отправляете в ворота!».
 
Болезненный групповой этап на одну порцию плацебо менее болезненный.
 
Попытайтесь объяснить потомкам, что в 2021 году «Динамо» взяло лучшего бомбардира УПЛ, второго бомбардира соседнего чемпионата, игрока соседней сборной, оставило чемпиона мира U-20, раздало в аренду кучу молодых атакеров, а забивает ветеран полузащиты, выставленный на острие», – написал Валерко в твиттере.

Источник — Twitter

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    kortizol132
    kortizol132, 23.11.2021 22:30
    +4
    ну Кулачу шансов то немного и давали
    Ссылка
    igogo
    online
    igogo, 23.11.2021 22:37
    +3
    Просто Гармаш уже привык хвосты заносить
    Ссылка
    kortizol132
    kortizol132, 23.11.2021 22:36 (изменен)
    +3
    что-то делают такое тренера динамо, что леги не раскрываются в этом великом клубе, сколько уже таких примеров было.
    Ссылка
    kortizol132
    kortizol132, 23.11.2021 22:34 (изменен)
    +3
    гармаш забивает потому что он давно в структуре динамовцев, он забивал и полузащитником. Шкурин и Рамирез не встроенные в систему клуба, плюс они легионеры, а легам всегда тяжелее в сурокклубе.
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 23.11.2021 22:31
    +1
    Calm, 23.11.2021 22:20
    ой хорош... Прям крик души
    Ну а шо? Всегда топ напы были и зм брали у дк, а тут ни напа ни голов, тьфу.
    Ссылка
    SevaCherkago
    SevaCherkago, 23.11.2021 23:06
    0
    Известный украинский журналист??? Кто это вообще такой?)))
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 23.11.2021 22:54
    0
    Ой, подумаєш, вони не горді. Їх бий, не бий....
    Ссылка
    kortizol132
    kortizol132, 23.11.2021 22:30
    0
    супряга изначально не хотел в динамо играть, он хотел в днепре остаться.
    Ссылка
    kortizol132
    kortizol132, 23.11.2021 22:41
    -1
    Sonnenaufgang, 23.11.2021 22:31
    За всё время после Андрея Шевченко в Динамо Киев был только один топ-нападающий - Андрей Ярмоленко. Его продали. Вот и результат. Новых нападающих нет.
    ярмоленко не нападающий, он форвард. нападающий только один топ у вас был, Бангура.
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 23.11.2021 22:20
    -1
    ой хорош... Прям крик души
    Ссылка
    Sonnenaufgang
    online
    Sonnenaufgang, 23.11.2021 22:31
    -3
    За всё время после Андрея Шевченко в Динамо Киев был только один топ-нападающий - Андрей Ярмоленко. Его продали. Вот и результат. Новых нападающих нет.
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 23.11.2021 22:22
    -3
    Праздник на целый год.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности