Журналист: «Гол Гармаша Баварии – это такая пощечина форвардам Динамо»

Известный украинский журналист Артур Валерко прокомментировал забитый мяч Дениса Гармаша в ворота «Баварии» в матче группового раунда Лиги чемпионов (1:2).

«Этот гол от прирожденного бомбардира Гармаша – такая пощечина «штатным» форвардам «Динамо»! И.о. форварда будто говорит всем этим Шкуриным, Рамиресам, Кулачам, Супрягам: «Смотрите, берете мяч и ногой отправляете в ворота!».



Болезненный групповой этап на одну порцию плацебо менее болезненный.



Попытайтесь объяснить потомкам, что в 2021 году «Динамо» взяло лучшего бомбардира УПЛ, второго бомбардира соседнего чемпионата, игрока соседней сборной, оставило чемпиона мира U-20, раздало в аренду кучу молодых атакеров, а забивает ветеран полузащиты, выставленный на острие», – написал Валерко в твиттере.