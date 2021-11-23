КАФЕЛЬНИКОВ: «Против украинских команд нас бы ждал такой позор»

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников остался под впечатлением игры киевского «Динамо» в матче против «Баварии» (1:2).



«Правильно разводят сборные и клубы по футболу, а то бы нас ждал такой позор, что отмыться от него было бы невозможно очень долго», – написал Кафельников в твиттере.



Отметим, что во втором тайме «Динамо» создало очень много моментов у ворот немецкого клуба и даже забило гол, чем очень порадовало болельщиков киевской команды.