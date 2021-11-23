КАФЕЛЬНИКОВ: «Против украинских команд нас бы ждал такой позор»

Известный в прошлом теннисист поражен игрой «Динамо» в матче против «Баварии»

  • 23.11.2021 21:44
  • 9912 просмотров
  • 14 комментариев
КАФЕЛЬНИКОВ: «Против украинских команд нас бы ждал такой позор»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников остался под впечатлением игры киевского «Динамо» в матче против «Баварии» (1:2).
 
«Правильно разводят сборные и клубы по футболу, а то бы нас ждал такой позор, что отмыться от него было бы невозможно очень долго», – написал Кафельников в твиттере.
 
Отметим, что во втором тайме «Динамо» создало очень много моментов у ворот немецкого клуба и даже забило гол, чем очень порадовало болельщиков киевской команды.

Источник — Twitter

(103 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    padlo95
    padlo95, 23.11.2021 21:48
    +19
    Ссылка
    Sonnenaufgang
    online
    Sonnenaufgang, 23.11.2021 22:06
    +10
    Можно представлять себе что угодно, но таких матчей не будет ещё лет 20, если не больше.
    Ссылка
    Trollface
    Trollface, 23.11.2021 22:04
    +8
    Кафель дело говорит.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    Саша Зардунов, 23.11.2021 22:01
    +8
    dudigo78, 23.11.2021 21:56
    збірна може б і виграла. тут десь 60/40, а от клуби... сумнівно
    А ти не сумнiвайся
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 23.11.2021 22:16
    +5
    Возвращайте Крым, Донбасс (ОРДЛО), приносите публичные извинения и компенсации пострадавших военным и их семьям.... можно будет играть в футбол.
    Ссылка
    Серж р
    Серж р, 23.11.2021 22:10
    +5
    dudigo78, 23.11.2021 21:56
    збірна може б і виграла. тут десь 60/40, а от клуби... сумнівно
    Шансы есть только у Сенита против Динамо и Копанки. Об тот же Шпартак ноги бы вытерли в стиле Бенфики. Об остальных тоже. Заря посильнее их смотрится.
    Ссылка
    Artem79
    Artem79, 23.11.2021 22:56
    +2
    alex88, 23.11.2021 22:46
    Утешайте себя, неудачники. И смотрите русских в евровесне
    До побаченья
    Судя по смайликам, сам с себя проорал - вяликий удачник.
    Ссылка
    cooperchack
    cooperchack, 23.11.2021 22:37
    +1
    alefteev77, 23.11.2021 22:16
    Возвращайте Крым, Донбасс (ОРДЛО), приносите публичные извинения и компенсации пострадавших военным и их семьям.... можно будет играть в футбол.
    Этого мало,пусть казнят .i.ла и весь его сброд а там и поглядим
    Ссылка
    Artem79
    Artem79, 23.11.2021 23:05
    0
    alex88, 23.11.2021 22:55
    Ты с глузу сьихав?
    Репарации выплачивают победителям
    "Репарации"- ухтыжш, заглянул в толковый словарь, какой старательный и исполнительный троляка.
    Ссылка
    Серж р
    Серж р, 23.11.2021 22:04
    -1
    Ахха. Вата будет пу...аны неделю тушить
    Ссылка
    alex88
    online
    alex88, 23.11.2021 22:55 (изменен)
    -3
    alefteev77, 23.11.2021 22:16
    Возвращайте Крым, Донбасс (ОРДЛО), приносите публичные извинения и компенсации пострадавших военным и их семьям.... можно будет играть в футбол.
    Ты с глузу сьихав?
    Репарации выплачивают победителям
    Ссылка
    alex88
    online
    alex88, 23.11.2021 22:46
    -8
    Утешайте себя, неудачники. И смотрите русских в евровесне
    До побаченья
    Ссылка
    CAHbI4
    CAHbI4, 23.11.2021 21:54
    -14
    Да уж, нарыли наши агенты новость, что написал в своём твитере когда то российский теннисист))))).... Браво.
    Ссылка
    dudigo78
    online
    dudigo78, 23.11.2021 21:56
    -18
    збірна може б і виграла. тут десь 60/40, а от клуби... сумнівно
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности