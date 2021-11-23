Впереди только Касильяс. Нойер догнал Буффона по количеству матчей в ЛЧ

Матч против «Динамо» стал для вратаря «Баварии» Мануэля Нойера 124-м в Лиге чемпионом.



По этому показателю 35-летний немец догнал легендарного итальянского кипера Джанлуиджи Буффона.



Из всех вратарей, которые выступали в главном евротурнире больше сыграл лишь испанец Икер Касильяс (177).