Дебют Хави в ЛЧ. Яремчук выйдет в основе Бенфики на игру против Барсы

23 ноября в 22:00 состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют «Барселона» и «Бенфика».

Чтобы у «Динамо» остались шансы на выход в Лигу Европы, киевлянам нужно поражение португальской команды.

Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

Яремчук выйдет в основе Бенфики на матч против Барселоны