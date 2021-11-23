Дебют Хави в ЛЧ. Яремчук выйдет в основе Бенфики на игру против Барсы

23 ноября в 22:00 состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют «Барселона» и «Бенфика».
Чтобы у «Динамо» остались шансы на выход в Лигу Европы, киевлянам нужно поражение португальской команды.
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
Яремчук выйдет в основе Бенфики на матч против Барселоны
🚨 𝐁𝐀𝐑𝐂̧𝐀 𝐗𝐈! 🚨#BarçaBenfica pic.twitter.com/M8WZlDdIb2— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 23, 2021
🚨 JÁ HÁ ONZE! 🚨#FCBSLB #UCL #EPluribusUnum pic.twitter.com/TzMScEXkrj— SL Benfica (@SLBenfica) November 23, 2021
Источник — Sport.ua
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