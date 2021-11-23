Анатолий ТРУБИН: «Мы знаем свои сильные качества»

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин поделился ожиданиями от матча пятого тура Лиги чемпионов против «Интера» (24 ноября):
- Какие у тебя ожидания от этого матча?
- Это Лига чемпионов, здесь играют лучшие команды мира. Мы понимаем, что нас ждет матч против хорошей команды. Мы знаем свои сильные качества, и завтра будем показывать их на поле.
- Команда готова к матчу?
- Завтрашний матч покажет это. Особенно это касается ментальности – мы будем играть на полном стадионе, это большая ответственность. Как мы с ней справимся – такую игру и покажем завтра.
Источник — Sport.ua
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