Анатолий ТРУБИН: «Мы знаем свои сильные качества»

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин поделился ожиданиями от матча пятого тура Лиги чемпионов против «Интера» (24 ноября):

- Какие у тебя ожидания от этого матча?

- Это Лига чемпионов, здесь играют лучшие команды мира. Мы понимаем, что нас ждет матч против хорошей команды. Мы знаем свои сильные качества, и завтра будем показывать их на поле.

- Команда готова к матчу?

- Завтрашний матч покажет это. Особенно это касается ментальности – мы будем играть на полном стадионе, это большая ответственность. Как мы с ней справимся – такую игру и покажем завтра.