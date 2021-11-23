23 ноября в 18:00 состоится пресс-конференция главного тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби и вратаря Анатолия Трубина накануне встречи с «Интером» в 5-м туре Лиги чемпионов.
Матч «Интер» – «Шахтер» состоится 24 ноября в Милане на «Джузеппе Меацца», игра начнется в 22:00.
Пресс-конференция Де Дзерби перед матчем с Интером. Смотреть онлайн. LIVE
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.