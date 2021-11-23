Пресс-конференция Де Дзерби перед матчем с Интером. Смотреть онлайн. LIVE

23 ноября в 18:00 главный тренер «Шахтера» ответит на вопросы журналистов

  • 23.11.2021 18:01
  • 321 просмотр
  • 1 комментарий
Пресс-конференция Де Дзерби перед матчем с Интером. Смотреть онлайн. LIVE
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

23 ноября в 18:00 состоится пресс-конференция главного тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби и вратаря Анатолия Трубина накануне встречи с «Интером» в 5-м туре Лиги чемпионов.

Матч «Интер» – «Шахтер» состоится 24 ноября в Милане на «Джузеппе Меацца», игра начнется в 22:00.

Пресс-конференция Де Дзерби перед матчем с Интером. Смотреть онлайн. LIVE

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    vruthiy-112
    vruthiy-112, 23.11.2021 19:02
    0
    Який рік на вулиці .? Хто відповідальний , звук нульовий ...?!!!
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