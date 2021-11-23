«Пойти в больницу и прочистить голову». Ибрагимович дал совет Ман Юнайтед

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович поделился своим мнением по поводу причин нынешних проблем клуба:

«Я получил отличный опыт в Англии. «Манчестер Юнайтед» — потрясающий клуб, мы выиграли несколько трофеев.

Проблемы МЮ? Они слишком много говорят о своём прошлом. Когда я перешёл туда, сказал: «Я здесь, чтобы сосредоточиться на настоящем и написать свою собственную историю».

Но когда ты так часто думаешь о прошлом, это затягивает. Нужно думать о настоящем, либо же пойти в больницу и прочистить голову».

Ранее Ибрагимович рассказал, когда планирует завершить карьеру.