«Пойти в больницу и прочистить голову». Ибрагимович дал совет Ман Юнайтед

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович поделился своим мнением по поводу причин нынешних проблем клуба:
«Я получил отличный опыт в Англии. «Манчестер Юнайтед» — потрясающий клуб, мы выиграли несколько трофеев.
Проблемы МЮ? Они слишком много говорят о своём прошлом. Когда я перешёл туда, сказал: «Я здесь, чтобы сосредоточиться на настоящем и написать свою собственную историю».
Но когда ты так часто думаешь о прошлом, это затягивает. Нужно думать о настоящем, либо же пойти в больницу и прочистить голову».
Ранее Ибрагимович рассказал, когда планирует завершить карьеру.
Источник — The Guardian
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