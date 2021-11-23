Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Просыпаюсь с болью по всему телу»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович заявил о том, что, несмотря на 40-летний возраст, пока что не планирует завершать карьеру:

«Утром я просыпаюсь с болью по всему телу, но пока у меня есть цели, пока я получаю дозу адреналина, я буду продолжать. Я знаю, что занимаюсь хорошим делом. Я знаю, что мне нужно работать, чтобы оставаться на вершине.

Буду продолжать настолько долго, насколько смогу. Я не хочу остановиться, а через несколько лет сожалеть о том, что я поспешил».

Ранее сообщалось о том, что Ибрагимович готов продлить контракт с «Миланом».