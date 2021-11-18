Ибрагимович готов продлить контракт с Миланом

40-летний шведский форвард Златан Ибрагимович готов продлить контракт с итальянским клубом.
Новое соглашение футболиста с клубом будет рассчитано на один год.
Ибрагимович защищает цвета «Милана» с января 2020 года после перехода из «Лос-Анджелес Гэлакси» в качестве свободного агента. Текущий контракт Златана с «Миланом» рассчитан до конца июня 2022 года. В текущем сезоне футболист провел за «Милан» 8 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €4 миллиона.
Источник — Gazzetta dello Sport
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