В воскресенье, 28 ноября, состоится матч 16-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Колос» сыграет против «Вереса».
Поединок пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», стартовый свисток прозвучит в 19:30.
«Колос» – «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Футбол 1.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Верес».
Источник — Sport.ua
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