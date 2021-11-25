В воскресенье, 28 ноября, состоится матч 16-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Колос» сыграет против «Вереса».

Поединок пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», стартовый свисток прозвучит в 19:30.



«Колос» – «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Футбол 1.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Верес».