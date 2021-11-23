Легенда Баварии назвал слабое место команды

Легенда «Баварии» Лотар Маттеус накануне матча Лиги чемпионов против «Динамо» назвал слабое место команды Юлиана Нагельсманна:

«Пока у «Баварии» отсутствует организатор линии обороны, человек, который ее цементирует. В этой роли здесь всегда выступал Давид Алаба. Он был очень важен и авторитетен, как на поле, так и в раздевалке. Его очень не хватает.

Преемники Алабы, Дайо Упамекано и Лукас Эрнандес – хорошие защитники, но им пока не хватает положения в команде. Один приехал с травмой, другой еще слишком молод. Им потребуется время, чтобы полноценно заменить ушедшую звезду».