Легенда Баварии назвал слабое место команды

Лотар Маттеус обеспокоен защитой команды

  • 23.11.2021 17:05
  • 1074 просмотра
  • 1 комментарий
Легенда Баварии назвал слабое место команды
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лотар Маттеус

Легенда «Баварии» Лотар Маттеус накануне матча Лиги чемпионов против «Динамо» назвал слабое место команды Юлиана Нагельсманна:

«Пока у «Баварии» отсутствует организатор линии обороны, человек, который ее цементирует. В этой роли здесь всегда выступал Давид Алаба. Он был очень важен и авторитетен, как на поле, так и в раздевалке. Его очень не хватает.

Преемники Алабы, Дайо Упамекано и Лукас Эрнандес – хорошие защитники, но им пока не хватает положения в команде. Один приехал с травмой, другой еще слишком молод. Им потребуется время, чтобы полноценно заменить ушедшую звезду».

Источник — Sportbuzzer

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kadaad
    kadaad, 23.11.2021 17:14
    0
    Это чувак просто стебется над Динамо.
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