Игорь ЦЫГАНЫК: «Не думаю, что Де Дзерби сказал бы Анчелотти: «Меняй работу»

Журналист Игорь Цыганык удивлен тому, что между тренерами в УПЛ нет уважения. Тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби позволил себе в матче с «Рухом» крикнуть наставнику соперника Леониду Кучуку, что ему нужно менять профессию.

«У меня впечатление, что Де Дзерби не очень понял, куда приехал. У себя дома они так не ведут. Я сомневаюсь, что Де Дзерби мог бы сказать Анчелотти, мол, вам нужно менять работу. Мне кажется, раньше у нас было поколение тренеров, которые уважали друг друга. У нас многие наставники ведут себя не очень адекватно, и это не касается одного Де Дзерби».

«Нужно уважать коллег. И я как-то говорил с Луческу, что в давнем матче «Шахтера» с «Норшелландом», когда Луис Адриано забил вне фэйр-плей, то нужно было сопернику дать забить гол в ответ. Луческу должен был отдать указание, чтобы они забили».

«Должно быть уважение, респект», - считает Цыганык.