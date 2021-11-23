Игорь ЦЫГАНЫК: «Не думаю, что Де Дзерби сказал бы Анчелотти: «Меняй работу»

Эксперт считает, что в Украине между тренерами не хватает уважения

  • 23.11.2021 16:52
  • 2650 просмотров
  • 7 комментариев
Игорь ЦЫГАНЫК: «Не думаю, что Де Дзерби сказал бы Анчелотти: «Меняй работу»
© shakhtar.com

Журналист Игорь Цыганык удивлен тому, что между тренерами в УПЛ нет уважения. Тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби позволил себе в матче с «Рухом» крикнуть наставнику соперника Леониду Кучуку, что ему нужно менять профессию.

«У меня впечатление, что Де Дзерби не очень понял, куда приехал. У себя дома они так не ведут. Я сомневаюсь, что Де Дзерби мог бы сказать Анчелотти, мол, вам нужно менять работу. Мне кажется, раньше у нас было поколение тренеров, которые уважали друг друга. У нас многие наставники ведут себя не очень адекватно, и это не касается одного Де Дзерби».

«Нужно уважать коллег. И я как-то говорил с Луческу, что в давнем матче «Шахтера» с «Норшелландом», когда Луис Адриано забил вне фэйр-плей, то нужно было сопернику дать забить гол в ответ. Луческу должен был отдать указание, чтобы они забили».

«Должно быть уважение, респект», - считает Цыганык.

Источник — Циганик LIVE

(24 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    online
    Face Control, 23.11.2021 17:12
    +7
    Журналист Игорь Цыганык
    —————————
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 23.11.2021 17:41
    +3
    Дзерби - гениальный тренер, а Цыганик - гениТальный журналист.
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    KRBS55
    KRBS55, 23.11.2021 17:11
    0
    Я смотрю Игорь Цыганык у нас в футболе решил взять на себя полномочия что хорошо и что плохо. Не вижу ничего плохого когда два тренера играющих между собой команды повздорили. Это спорт, адреналин, эмоции, и это придаёт хоть каких то красок и шумихи в нашей скучной и унылой Лиге. Или Цыганык никогда не слышал в других чемпионатах, как тренеры команд между собой ведут на полях споры. Де Дзерби будучи в чемп. ИТАЛИИ если меня память не подводит устраивал тоже с тренером тогда ещё Милана Гаттузо перепалки на поле. Так что Цыганыку нужно закрыть свою яму для приёма пищи, и продолжать дальше выдумывать инсайды со своей головы.
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    Alex.P67
    Alex.P67, 23.11.2021 17:29
    -1
    Парадокс. Як тільки не давній гравець стає на тренерський місток у ного зявляється імя по батькові. Я так розумію - це велика повага. А якщо його батько був вбивцею і гвалтівником про нього варто нагадувати? Поважають один одного тренери - це ще те питання! Тому Тренуючи багатий клуб і заючи що його власник виходець з бандюг і сам нащадок фашистів, ДД важає, що хочу те і верзу. Кучуку не має що протиставити буде оптікати ...
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    lenares85
    lenares85, 23.11.2021 18:04
    -2
    Есть этика, феер плей. Что Кучук сделал Де дзерби чтобы на него так говорить, не слил игруи8-0,? То Роберто спутал ему в психушке работать
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    Funny_____Cat
    online
    Funny_____Cat, 23.11.2021 17:15
    -2
    Де Дзерби просто клоун, который на волне лизоблюдств ручных ахметовских экспертов и дежурных комплиментов от своих сограждан - вдруг решил , что является сверхъчеловеком в нашей УПЛ"
    На деле же упертый, истеричный и прямолинейный физрук аж с одной тактикой на любого соперника !
    и конечно же в сторону Анчелотти он бы только на  " вы и шепотом " обращался
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    rus
    rus, 23.11.2021 16:56
    -4
    Кучука с Анчелотти сравнивать. Журналист б..!
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