Олег ГОЛОДЮК: «Металлисту 1925 главное – психологически не сломаться»

Полузащитник «Металлиста 1925» Олег Голодюк прокомментировал поражение 0:2 от «Вереса» в 15-м туре УПЛ:

«Как мы и говорили перед игрой, этой команде нельзя уступать в характере и бойцовских качествах. Я думаю, что благодаря этому они у нас и выиграли.

Хотя мы неплохо начали. Возможно, если бы мы забили первыми, то игра закончилась бы в нашу пользу. Но это уже история.

Мы проиграли и принимаем это поражение. У нас сейчас не очень хорошая серия. Главное – психологически не сломаться».