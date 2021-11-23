«Реброву спешить некуда». Журналист рассказал, что тренер хочет в сборную

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров не планирует продлевать контракт, который истекает весной, и ждет развития ситуации в сборной Украины.
«Ребров сейчас не собирается продлевать контракт. Он хочет в сборную Украины. Сергей не хочет там оставаться, и если будет вакантной позиция в сборной Украины, то он ее возглавит. Ребров должен возглавить сборную, но сложно сказать, когда это случится».
«Сейчас работает Александр Петраков, но продлевать контракт Ребров с «Аль-Айном» не планирует. Посмотрим, как сборная сыграет весной, какой соперник будет. Реброву спешить некуда», - сказал Цыганык.
Петраков недавно получил контракт в сборной Украины до декабря 2022 года.
Источник — Циганик LIVE
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