«Реброву спешить некуда». Журналист рассказал, что тренер хочет в сборную

Игорь Цыганык уверен, что рано или поздно Ребров возглавит сборную Украины

  • 23.11.2021 16:11
  • 1300 просмотров
  • 2 комментария
«Реброву спешить некуда». Журналист рассказал, что тренер хочет в сборную
© facebook.com/alainfcae

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров не планирует продлевать контракт, который истекает весной, и ждет развития ситуации в сборной Украины.

«Ребров сейчас не собирается продлевать контракт. Он хочет в сборную Украины. Сергей не хочет там оставаться, и если будет вакантной позиция в сборной Украины, то он ее возглавит. Ребров должен возглавить сборную, но сложно сказать, когда это случится».

«Сейчас работает Александр Петраков, но продлевать контракт Ребров с «Аль-Айном» не планирует. Посмотрим, как сборная сыграет весной, какой соперник будет. Реброву спешить некуда», - сказал Цыганык.

Петраков недавно получил контракт в сборной Украины до декабря 2022 года.

Источник — Циганик LIVE

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Си Цзи
    Си Цзи, 23.11.2021 16:32
    +1
    Нехай удвох працюють.
    Ссылка
    Валерий Кравчук
    Валерий Кравчук, 23.11.2021 16:37
    0
    Что, серьезно??? На зарплату 10 тыс. в мес.???
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