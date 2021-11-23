Во вторник, 23 ноября, в 16:00 в матче 5-го тура Юношеской лиги УЕФА футболисты киевского «Динамо» U-19 на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского будут принимать сверстников из немецкой «Баварии».
После 4 туров киевляне лидируют в турнирной таблице группы Е, имея в своем активе 10 очков. У «Баварии» пока нет очков и даже шансов на продолжение борьбы весной. Киевлянам нужно оставить за собой «Бенфику», чтобы выйти в 1/8 финала напрямую.
Юношеская лига УЕФА. Турнирная таблица после 4-го тура
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Динамо U-19 – Бавария U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция доступна на клубном телеканале киевлян Dynamo TV на видеосервисе MEGOGO.
Источник — Sport.ua
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