В среду, 24 ноября, состоится поединок пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» примет ПСЖ.



Матч состоится в Манчестере на стадионе «Этихад». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.



«Манчестер Сити» – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов.



В прямом эфире поединок «Манчестер Сити» – ПСЖ покажет видеосервис MEGOGO.