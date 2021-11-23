В среду, 24 ноября, состоится поединок пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» примет ПСЖ.
Матч состоится в Манчестере на стадионе «Этихад». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Манчестер Сити» – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов.
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Источник — Sport.ua
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