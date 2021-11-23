Будет дебют? Рамос – в заявке ПСЖ на матч с Манчестер Сити

ПСЖ опубликовал заявку на матч пятого тура Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (24 ноября). Как и прогнозировалось, в нее вошел Серхио Рамос.

Таким образом, легендарный испанский защитник в среду может дебютировать за ПСЖ. Весь стартовый отрезок сезона он пропустил из-за травмы.

Также восстановились после повреждений голкипер Джанлуиджи Доннарумма и защитник Маркиньос.