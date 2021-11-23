Будет дебют? Рамос – в заявке ПСЖ на матч с Манчестер Сити

ПСЖ опубликовал заявку на матч пятого тура Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (24 ноября). Как и прогнозировалось, в нее вошел Серхио Рамос.
Таким образом, легендарный испанский защитник в среду может дебютировать за ПСЖ. Весь стартовый отрезок сезона он пропустил из-за травмы.
Также восстановились после повреждений голкипер Джанлуиджи Доннарумма и защитник Маркиньос.
The Parisian squad for #MCIPSG! 📋🔴🔵— Paris Saint-Germain (@PSG_English) November 23, 2021
🏆 @ChampionsLeague pic.twitter.com/VhuTOWSwJp
Источник — ФК ПСЖ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.