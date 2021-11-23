Будет дебют? Рамоса должны включить в заявку на матч с Ман Сити

Защитник ПСЖ тренируется в общей группе

  • 23.11.2021 02:53
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Будет дебют? Рамоса должны включить в заявку на матч с Ман Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный защитник ПСЖ Серхио Рамос может дебютировать за новый клуб в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Французская пресса отмечает, что 35-летний испанец определенное время тренируется в общей группе и будет включен в заявку парижан н этот матч.

Напомним, что последний официальный матч Рамос провел 5 мая в составе «Реала». Летом 2021 года испанец перешел в ПСЖ на правах свободного агента.

Начало сезона-2021/22 испанец пропустил из-за проблем со здоровьем.

Матч «Манчестер Сити» — ПСЖ состоится 24 ноября, старт матча в 22:00 по Киеву.

Источник — L'Equipe

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