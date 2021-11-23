Вячеслав ШЕВЧУК: «Буду заниматься селекцией для усиления Вереса»

Известный в прошлом футболист стал спортдиром ровенского клуба

  • 23.11.2021 14:21
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  • 5 комментариев
Вячеслав ШЕВЧУК: «Буду заниматься селекцией для усиления Вереса»
© ФК Верес

Новый спортивный директор ровенского «Вереса» Вячеслав Шевчук рассказал о своих функциональных обязанностях в клубе.

«Очень рад присоединиться к команде народного клуба «Верес». Я очень мотивирован в том, чтобы развивался этот клуб и ровенский футбол в целом. Главная моя задача в должности спортивного директора – коммуникация между игроками первой команды, тренером и президентом. Это также развитие команды U19, развитие детского футбола. Буду также заниматься селекцией для усиления нашей главной команды.

Среди моих обязанностей – функции посла клуба, переговоры с транслятором и Украинской Премьер-лигой.

Здесь, в «Вереске», я увидел команду профессионалов, преследующих четкую цель. Сегодня я побывал на стадионе в Киеве. Классно, что в нашей стране строят такие постройки, куда люди могут прийти и забыть о своих повседневных трудностях, наслаждаясь футболом», - сказал Шевчук.

 

Источник — ФК Верес

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    aleks19826
    aleks19826, 23.11.2021 15:01
    0
    Умник, 23.11.2021 14:51
    Он же сам или с Луцка или Ровно, да?
    Луцк Слава. Так что перейти в самый главный конкурент перволиговой Волыни это нужно иметь стальные яйца. Это вам не динамо-шахтер или фкльвив -карпаты. Это Волынское дерби, в котором проигравших свои же болельщики смешают с навозом.
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    ABOBA
    online
    ABOBA, 23.11.2021 15:01
    0
    "Сегодня я побывал на стадионе в Киеве. Классно, что в нашей стране строят такие постройки, куда люди могут прийти и забыть о своих повседневных трудностях, наслаждаясь футболом"
    А Верес в Киеве что-ли стадион строит?
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    aleks19826
    aleks19826, 23.11.2021 14:57
    0
    У вереса хоч стідіум в клубних кольорах, а не аби що. Да, не суто футбольний і легкоатлетичний, але дасть бог, чи то пак пан Надєїн (якому рівняни мають дякувати за все) і в рівному хоч можна буде пристойно дивитися на гру команди. Команди, яка з другої ліги подолала шлях в УПЛ і там не пасе задніх, хоч по грошах і складу є набагато біднішими за різні Львовіи, інгульці, металісти і колоси з минаями. Все таки можуть конкурувати геть посередні гравці, але зіграні, із набагато сильнішими високооплачуваними хлопакам із інших клубів
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    Умник
    Умник, 23.11.2021 14:51
    0
    Он же сам или с Луцка или Ровно, да?
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    rus
    rus, 23.11.2021 14:26
    -1
    Строят постройки.
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