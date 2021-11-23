Вячеслав ШЕВЧУК: «Буду заниматься селекцией для усиления Вереса»

Новый спортивный директор ровенского «Вереса» Вячеслав Шевчук рассказал о своих функциональных обязанностях в клубе.

«Очень рад присоединиться к команде народного клуба «Верес». Я очень мотивирован в том, чтобы развивался этот клуб и ровенский футбол в целом. Главная моя задача в должности спортивного директора – коммуникация между игроками первой команды, тренером и президентом. Это также развитие команды U19, развитие детского футбола. Буду также заниматься селекцией для усиления нашей главной команды.

Среди моих обязанностей – функции посла клуба, переговоры с транслятором и Украинской Премьер-лигой.

Здесь, в «Вереске», я увидел команду профессионалов, преследующих четкую цель. Сегодня я побывал на стадионе в Киеве. Классно, что в нашей стране строят такие постройки, куда люди могут прийти и забыть о своих повседневных трудностях, наслаждаясь футболом», - сказал Шевчук.