Стали известны игрок и тренер тура УПЛ

Лучшим игроком 15-го тура УПЛ был признан форвард «Днепра-1» Артем Довбик. В борьбе за эту награду он опередил полузащитника «Ворсклы» Оливье Тилля.
В 15-м туре Довбик оформил дубль в матче против «Александрии» и помог своей команде победить 3:1.
Лучшим тренером тура был признан наставник «Львова» Олег Дулуб. Его команда в 15-м туре обыграла «Зарю» со счетом 2:1.
Источник — УПЛ
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