Стали известны игрок и тренер тура УПЛ

Лучшим игроком 15-го тура УПЛ был признан форвард «Днепра-1» Артем Довбик. В борьбе за эту награду он опередил полузащитника «Ворсклы» Оливье Тилля.

В 15-м туре Довбик оформил дубль в матче против «Александрии» и помог своей команде победить 3:1.

Лучшим тренером тура был признан наставник «Львова» Олег Дулуб. Его команда в 15-м туре обыграла «Зарю» со счетом 2:1.