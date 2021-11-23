Боруссия предложит Холанду больше денег, чтобы удержать его в клубе

«Боруссия» намерена удержать в клубе свою главную звезду – Эрлинга Холанда.
Как сообщает немецкая пресса, клуб предлагает игроку продлить контракт еще на один год.
По информации источника, немецкий клуб может существенно увеличить оклад норвежца – с 8-9 млн евро до 16-18 млн.
В этом сезоне на счету Холанда 9 голов и 3 ассиста в 6 матчах Бундеслиги.
Ранее агент Холанда сообщил, что трансфер футболиста обойдется клубам в 300 млн евро.
Источник — Sky Germany
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