Боруссия предложит Холанду больше денег, чтобы удержать его в клубе

За звездного форварда ведут борьбу гранды мирового футбола

  • 23.11.2021 13:53
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Боруссия предложит Холанду больше денег, чтобы удержать его в клубе
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Боруссия» намерена удержать в клубе свою главную звезду – Эрлинга Холанда.

Как сообщает немецкая пресса, клуб предлагает игроку продлить контракт еще на один год.

По информации источника, немецкий клуб может существенно увеличить оклад норвежца – с 8-9 млн евро до 16-18 млн.

В этом сезоне на счету Холанда 9 голов и 3 ассиста в 6 матчах Бундеслиги.

Ранее агент Холанда сообщил, что трансфер футболиста обойдется клубам в 300 млн евро.

Источник — Sky Germany

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