Агент рассказал, сколько будет стоить Холанд после ухода из Боруссии Д

Известный футбольный агент Фолькер Штрут, который работает с полузащитником «Реала» Тони Кроосом, предположил, сколько будет стоить 21-летний норвежский форвард Эрлинг Холанд, если он решит уйти из дортмундской «Боруссии».
«В контракте Холанда прописана клаусула (€75 миллионов — прим. ред.). Но полная стоимость, учитывающая зарплату за пять лет и агентскую комиссию, составит €250-300 миллионов.
Даже если бы у «Баварии» были такие деньги, она не пошла бы на такую сделку», — считает агент.
Контракт Холанда с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года.
Источник — Cope
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