Агент рассказал, сколько будет стоить Холанд после ухода из Боруссии Д

Общие затраты на футболиста составят около €300 миллионов, уверен Фолькер Штрут

  • 03.11.2021 19:34
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Агент рассказал, сколько будет стоить Холанд после ухода из Боруссии Д
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный футбольный агент Фолькер Штрут, который работает с полузащитником «Реала» Тони Кроосом, предположил, сколько будет стоить 21-летний норвежский форвард Эрлинг Холанд, если он решит уйти из дортмундской «Боруссии».

«В контракте Холанда прописана клаусула (€75 миллионов — прим. ред.). Но полная стоимость, учитывающая зарплату за пять лет и агентскую комиссию, составит €250-300 миллионов.

Даже если бы у «Баварии» были такие деньги, она не пошла бы на такую сделку», — считает агент.

Контракт Холанда с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года.

Источник — Cope

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