Никакой газировки. Джеррард ввел новые ограничения в Астон Вилле

Под запрет попал еще ряд продуктов

  • 23.11.2021 13:32
  • 338 просмотров
  • 0 комментариев
Никакой газировки. Джеррард ввел новые ограничения в Астон Вилле
© Getty Images/Global Images Ukraine

Новый главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард после своего назначения продолжает вводить жесткие правила.

Ранее 41-летний специалист запретил футболистам употреблять в пищу кетчуп. Теперь под запрет попали газированные напитки, соусы, включая майонез, пудинги и горячий шоколад.

Джеррард намерен сократить употребление пустых калорий, поэтому запрещенными становятся продукты с низкой биологической ценностью, а также высоким содержанием жиров и сахара. 

Источник — The Telegraph

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности