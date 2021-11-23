Никакой газировки. Джеррард ввел новые ограничения в Астон Вилле

Новый главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард после своего назначения продолжает вводить жесткие правила.
Ранее 41-летний специалист запретил футболистам употреблять в пищу кетчуп. Теперь под запрет попали газированные напитки, соусы, включая майонез, пудинги и горячий шоколад.
Джеррард намерен сократить употребление пустых калорий, поэтому запрещенными становятся продукты с низкой биологической ценностью, а также высоким содержанием жиров и сахара.
Источник — The Telegraph
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.