Мощное начало. Джеррард запретил игрокам Астон Виллы есть кетчуп

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард запретил футболистам своей новой команды есть кетчуп.



«Мы должны проанализировать состав. Мы будем строить команду и становиться сильнее. Наш футбол будет основан на владении. Только время покажет, когда мы сможем перейти к такой игре.



Кетчуп запрещен еще до того, как я его увидел! Игроки должны обладать правильным менталитетом, стремиться быть все выше, заходить все дальше. Они должны стремиться войти в элиту», – сказал Джеррард.



Отметим, что главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте пошел еще дальше и кроме кетчупа запретил еще и майонез.

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