Мощное начало. Джеррард запретил игрокам Астон Виллы есть кетчуп

Интересно, как это скажется на результатах команды

  • 18.11.2021 21:43
  • 796 просмотров
  • 2 комментария
Мощное начало. Джеррард запретил игрокам Астон Виллы есть кетчуп
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Джеррард

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард запретил футболистам своей новой команды есть кетчуп.
 
«Мы должны проанализировать состав. Мы будем строить команду и становиться сильнее. Наш футбол будет основан на владении. Только время покажет, когда мы сможем перейти к такой игре.
 
Кетчуп запрещен еще до того, как я его увидел! Игроки должны обладать правильным менталитетом, стремиться быть все выше, заходить все дальше. Они должны стремиться войти в элиту», – сказал Джеррард.
 
Отметим, что главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте пошел еще дальше и кроме кетчупа запретил еще и майонез.

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Источник — Daily Mail

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    BekXan
    BekXan, 18.11.2021 22:04
    0
    На 17 месте когда не выходит нада же придумывать дичь
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    StrikeX
    StrikeX, 18.11.2021 21:50
    0
    что за маянчя, Стіве, хороший кетчуп - не шкідливий, а навпаки - корисний.
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