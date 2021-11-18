Мощное начало. Джеррард запретил игрокам Астон Виллы есть кетчуп

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард запретил футболистам своей новой команды есть кетчуп.
«Мы должны проанализировать состав. Мы будем строить команду и становиться сильнее. Наш футбол будет основан на владении. Только время покажет, когда мы сможем перейти к такой игре.
Кетчуп запрещен еще до того, как я его увидел! Игроки должны обладать правильным менталитетом, стремиться быть все выше, заходить все дальше. Они должны стремиться войти в элиту», – сказал Джеррард.
Отметим, что главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте пошел еще дальше и кроме кетчупа запретил еще и майонез.
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Источник — Daily Mail
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