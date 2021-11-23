Лео МЕССИ поддержал Кумана: «Легче всего обвинить тренера»

Форвард ПСЖ Лионель Месси, который летом покинул «Барселону», выступил в поддержку бывшего тренера каталонской команды Рональда Кумана.
«Как я уже говорил, всегда легче всего обвинить тренера, и они также знают это, потому что это их профессия. Это было несправедливо по отношению к Куману, по отношению к Вальверде…когда есть плохие результаты, проще всего указать на тренера, сменить его, а не игроков.
Куман прибыл в очень трудный момент для клуба, в котором ушли важные игроки, но он смог провести через себя много молодых игроков», - сказал Месси.
Напомним, в конце октября Куман был уволен с поста тренера «Барселоны», ему на смену пришел Хави.
Источник — Football Espana
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