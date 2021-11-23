Лео МЕССИ поддержал Кумана: «Легче всего обвинить тренера»

Экс-игрок «Барселоны» отдал должное нидерландскому тренеру

  • 23.11.2021 12:52
  • 585 просмотров
  • 1 комментарий
Лео МЕССИ поддержал Кумана: «Легче всего обвинить тренера»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард ПСЖ Лионель Месси, который летом покинул «Барселону», выступил в поддержку бывшего тренера каталонской команды Рональда Кумана.

«Как я уже говорил, всегда легче всего обвинить тренера, и они также знают это, потому что это их профессия. Это было несправедливо по отношению к Куману, по отношению к Вальверде…когда есть плохие результаты, проще всего указать на тренера, сменить его, а не игроков.

Куман прибыл в очень трудный момент для клуба, в котором ушли важные игроки, но он смог провести через себя много молодых игроков», - сказал Месси.

Напомним, в конце октября Куман был уволен с поста тренера «Барселоны», ему на смену пришел Хави.

Источник — Football Espana

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    online
    alefteev77, 23.11.2021 12:58 (изменен)
    +2
    В принципе тренер - это главное в команде. Доказано не один раз.
    -
    Бавария за полсезона благодаря новому тренеру Хансу Флику стала непобедимой. Выиграла 5 или 6 трофеев.
    -
    Тоже самое ДК, которое после 7-8 месяцев как пришел Лобановский выиграла сложную группу в ЛЧ 1997/98.
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