Максим ШАЦКИХ: «Разве есть альтернатива Гармашу? Я не вижу»

Специалист считает, что Мирча Луческу лучше знает, кого ставить в атаку

  • 23.11.2021 12:19
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Максим ШАЦКИХ: «Разве есть альтернатива Гармашу? Я не вижу»
© ФК Динамо Киев. Денис Гармаш

Бывший форвард «Динамо» Максим Шацких поделился мнением о победе «Динамо» над «Черноморцем» (6:1) в поединке 15-го тура УПЛ. И его влияние на предстоящий поединок «Динамо» с «Баварией» в Лиге чемпионов.

— Перенос матча с «Черноморцем» в Киев позволил «бело-синим» сэкономить силы и время на дороге, хотя больших проблем, даже если бы команде пришлось съездить в Одессу, считаю, не было бы.

— В чем польза для «Динамо» от матчей, в которых соперник играет почти молодежным составом и подвергается разгрому со счетом 6:1?
—  А как по-другому? В чемпионате Украины киевлянам, учитывая золотую гонку с «Шахтером», нужно побеждать обязательно, и дело не в количестве забитых мячей, а в том, что взяли три очка и стали готовиться к «Баварии». Но Лига чемпионов — это совершенно другая история. Понятно, что с «Баварией» будет невероятно сложно, однако в футболе бывает всякое, и при должном настрое, можно обыграть, кого угодно.

— До игры с «Черноморцем» много разговоров было о проблеме «Динамо» в атакующей линии, где на острие приходится действовать Гармашу. Но «морякам» забивали и Витиньо, и Кулач — они могут выйти против «Баварии»?
— Не нужно очень серьезно относиться к матчу с одесситами. Подготовка к «Баварии» идет своим чередом. Против «Черноморца» вышли все, кто мог. Практику дали максимальному количеству футболистов. Считаю, что стартовый состав «Динамо» на игру с «Баварией» не сильно поменяется по сравнению с предыдущими поединками Лиги чемпионов. Да, в 15-м туре мы видели другую картинку, но это не новая эра для «бело-синих»…

Разве есть сейчас альтернатива Гармашу? Я пока не вижу… Поставить в атаку можно кого угодно, но тренеру виднее, и он, в сложившейся ситуации, не от хорошей жизни предпочитает полагаться не на номинальных нападающих, а на хавбека.

Матч Лиги чемпионов «Динамо» — «Бавария» состоится во вторник, 23 ноября, в 19:45 по киевскому времени.

Источник — zbirna.com

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