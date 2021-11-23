Стало известно, в какой форме Динамо сыграет с Баварией

Во вторник, 23 ноября, в Киеве на НСК «Олимпийский» состоится матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» будет принимать мюнхенскую «Баварию». Стартовый свисток раздастся в 19:45.

Утром в день матча с участием арбитров было утверждено, в каких комплектах формы проведут встречу обе команды.

Динамовцы сыграют в своем основном комплекте бело-голубых цветов. Динамовский голкипер сыграет в ярко-салатовом.

«Бавария» проведет игру в красной форме. Голкипер «Баварии» сыграет в зеленом. Арбитры будут работать в синем.

«Динамо» – «Бавария». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов