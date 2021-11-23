Жорже ЖЕЗУШ: «В выездном матче с Барселоной мы не станем изменять себе»

Наставник «Бенфики» – о предстоящем матче в Лиге чемпионов

  • 23.11.2021 11:58
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Жорже ЖЕЗУШ: «В выездном матче с Барселоной мы не станем изменять себе»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жорже Жезуш

Главный тренер португальской «Бенфики» Жорже Жезуш поделился ожиданиями от матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны».

«Нам будет труднее, чем в домашнем матче, в этом нет никаких сомнений, но мы не станем изменять себе - мы будем играть так же, как играли у себя дома», - сказал Жезуш.

Матч «Барселона» – «Бенфика» состоится во вторник, 23 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.

Источник — УЕФА

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