Жорже ЖЕЗУШ: «В выездном матче с Барселоной мы не станем изменять себе»

Главный тренер португальской «Бенфики» Жорже Жезуш поделился ожиданиями от матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны».

«Нам будет труднее, чем в домашнем матче, в этом нет никаких сомнений, но мы не станем изменять себе - мы будем играть так же, как играли у себя дома», - сказал Жезуш.

Матч «Барселона» – «Бенфика» состоится во вторник, 23 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.