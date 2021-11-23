Стефан РЕШКО: «Не удивлюсь, если Динамо сыграет с Баварией вничью»

23 ноября «Динамо» проведет последний домашний поединок в групповом раунде Лиги чемпионов – с «Баварией».

Экс-защитник киевлян Стефан Решко высказался о шансах динамовцев в противостоянии с немецким грандом.

«Будем реалистами: «Бавария» и «Динамо» сейчас это команды разного уровня. Я в курсе, что несколько ведущих игроков мюнхенцев сегодня будут отсутствовать, однако и без них там хватает «звезд». Вот почему для киевлян каждый матч с «Баварией» это, прежде всего, ценный опыт. Именно в таких противостояниях и убеждаешься чего ты стоишь на самом деле.

Конечно, «Бавария» - фаворит, но я не собираюсь утверждать, что динамовцы — обречены. У киевлян - грамотный тренер, есть квалифицированные исполнители, которые в трудную минуту могут взять игру на себя.

Поэтому если сегодня будет зафиксирована ничья, то я не удивлюсь. Тем более, что это очко очень пригодится в борьбе за путевку в еврокубковую весну».

Напомним, что динамовцы с одним очком занимают последнее место в своей группе. У «Бенфики» на три очка больше.

Матч «Динамо» – «Бавария» пройдет на НСК «Олимпийский» 23 ноября и начнется в 19:45.