Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Мы часто ошибаемся у ворот соперника»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

«Нам нужно лучше реализовывать свои моменты. Мы создаем хорошие ситуации, но часто ошибаемся у ворот соперника. Сыграет либо Мойзе Кен, либо Альваро Мората. Не исключено, что обоим будет дан шанс. Оба сыграли хорошо против «Лацио», - сказал Аллегри.

Матч «Челси» – «Ювентус» состоится во вторник, 23 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.