Манчестер Юнайтед намерен подписать Винисиуса

«Манчестер Юнайтед» хочет усилить линию атаки звездным форвардом «Реала» Винисиусом Жуниором.

Как сообщает источник, МЮ сделал щедрое предложение 21-летнему футболисту. Английский клуб готов платить Винисиусу 16 миллионов евро в год. Однако это не убедило Винисиуса.

Теперь «Ман Юнайтед» готов увеличить эту сумму.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ.

Клуб также ищет нового главного тренера после увольнения Уле Гуннара Сульшера. На пост тренера претендуют Эрик тен Хаг, Брендан Роджерс и Маурисио Почеттино.