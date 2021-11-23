Манчестер Юнайтед намерен подписать Винисиуса

«Манчестер Юнайтед» хочет усилить линию атаки звездным форвардом «Реала» Винисиусом Жуниором.
Как сообщает источник, МЮ сделал щедрое предложение 21-летнему футболисту. Английский клуб готов платить Винисиусу 16 миллионов евро в год. Однако это не убедило Винисиуса.
Теперь «Ман Юнайтед» готов увеличить эту сумму.
Напомним, что «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ.
Клуб также ищет нового главного тренера после увольнения Уле Гуннара Сульшера. На пост тренера претендуют Эрик тен Хаг, Брендан Роджерс и Маурисио Почеттино.
Источник — El Nacional
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.