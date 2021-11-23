Манчестер Юнайтед намерен подписать Винисиуса

Форвард «Реала» может продолжить карьеру в Англии

  • 23.11.2021 10:34
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Манчестер Юнайтед намерен подписать Винисиуса
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» хочет усилить линию атаки звездным форвардом «Реала» Винисиусом Жуниором.

Как сообщает источник, МЮ сделал щедрое предложение 21-летнему футболисту. Английский клуб готов платить Винисиусу 16 миллионов евро в год. Однако это не убедило Винисиуса.

Теперь «Ман Юнайтед» готов увеличить эту сумму.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ.

Клуб также ищет нового главного тренера после увольнения Уле Гуннара Сульшера. На пост тренера претендуют Эрик тен Хаг, Брендан Роджерс и Маурисио Почеттино.

 

Источник — El Nacional

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