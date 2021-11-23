Тен Хаг представил руководству Ман Юнайтед свой план работы

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг вскоре может возглавить «Манчестер Юнайтед». Специалиста рассматриваютв в качестве одного из главных кандидатов на пост наставника после увольнения Уле Гуннара Сульшера.
Как сообщает источник, специалист уже представил МЮ свое видение развития команды и потенциальных изменений.
Тен Хаг возглавляет «Аякс» с 2017 года. Под его руководством клуб дважды стал чемпионом Нидерландов и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
Также на теренерскую должность в «Ман Юнайтед» претендует наставник ПСЖ Маурисио Почеттино.
Источник — Manchester Evening News
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