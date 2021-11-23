Тен Хаг представил руководству Ман Юнайтед свой план работы

Нидерландский специалист – один из главных кандидатов на тренерскую должность в МЮ

  • 23.11.2021 05:36
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Тен Хаг представил руководству Ман Юнайтед свой план работы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг вскоре может возглавить «Манчестер Юнайтед». Специалиста рассматриваютв в качестве одного из главных кандидатов на пост наставника после увольнения Уле Гуннара Сульшера.

Как сообщает источник, специалист уже представил МЮ свое видение развития команды и потенциальных изменений.

Тен Хаг возглавляет «Аякс» с 2017 года. Под его руководством клуб дважды стал чемпионом Нидерландов и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Также на теренерскую должность в «Ман Юнайтед» претендует наставник ПСЖ Маурисио Почеттино.

Источник — Manchester Evening News

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