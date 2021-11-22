Почеттино готов покинуть ПСЖ ради Ман Юнайтед уже сейчас

«Манчестер Юнайтед» может переманить главного тренера ПСЖ Маурисио Почеттино. Сейчас клуб ищет замену Уле Гуннару Сульшеру, который был уволен вчера.

Почеттино выразил готовность покинуть ПСЖ уже сейчас, посреди сезона. Контракт аргентинца с ПСЖ действует до лета 2023 года.

Ранее «Манчестер Юнайтед» уже рассматривал кандидатуру Почеттино в декабре 2018 года, когда искал замену Жозе Моуриньо. Однако тогда выбор был сделан в пользу Сульшера.

Пока что обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» временно исполняет Майкл Каррик.