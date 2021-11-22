Почеттино готов покинуть ПСЖ ради Ман Юнайтед уже сейчас

«Манчестер Юнайтед» ищет замену Уле Гуннару Сульшеру

  • 22.11.2021 19:20
  • 663 просмотра
  • 0 комментариев
Почеттино готов покинуть ПСЖ ради Ман Юнайтед уже сейчас
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

«Манчестер Юнайтед» может переманить главного тренера ПСЖ Маурисио Почеттино. Сейчас клуб ищет замену Уле Гуннару Сульшеру, который был уволен вчера.

Почеттино выразил готовность покинуть ПСЖ уже сейчас, посреди сезона. Контракт аргентинца с ПСЖ действует до лета 2023 года.

Ранее «Манчестер Юнайтед» уже рассматривал кандидатуру Почеттино в декабре 2018 года, когда искал замену Жозе Моуриньо. Однако тогда выбор был сделан в пользу Сульшера.

Пока что обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» временно исполняет Майкл Каррик.

Источник — Manchester Evening News

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности