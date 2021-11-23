Манчестер Юнайтед нашел замену Сульшеру

«Манчестер Юнайтед» определился с тем, кто заменит на тренерском мостике команды недавно уволенного Уле Гуннара Сульшера.

Новым главным тренером «красных дьяволов» может стать 48-летний английский специалист Брендан Роджерс, который сейчас возглавляет «Лестер». «Манчестер Юнайтед» уже связался с Роджерсом по поводу возможной работы в клубе. «МЮ» готов выплатить Лестеру компенсацию в размере €9 миллионов.

На протяжении карьеры Роджерс также возглавлял «Рединг», «Челси» U-18 и U-23, «Уотфорд», «Суонси», «Ливерпуль» и «Селтик». «Лестер» специалист тренирует с 2019 года.