Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Селезневу важно в ноябре еще забить хотя бы два гола»

Специалист – о шансах форварда «Миная» побить рекорд

  • 23.11.2021 08:35
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Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Селезневу важно в ноябре еще забить хотя бы два гола»
© ФК Минай. Евгений Селезнев

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев в 15 туре отметился точным ударом в матче с «Ингульцом» и теперь в его активе 117 забитых мячей в чемпионате Украины.

Экс-спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец оценил шансы Евгения Селезнева опередить в гонке среди бомбардиров Сергея Реброва и Максима Шацких - авторов 123 забитых мячей.

«У меня была возможность убедиться, что Селезнев – очень мотивирован, он предпринимает колоссальные усилия, чтобы держать себя в оптимальной спортивной форме. И все ради одной цели.

Благодаря голевому чутью в каждом матче у Жени есть моменты для взятия ворот соперника. Он заслужил своим профессиональным отношением к делу прервать затянувшуюся безголевую серию. Теперь важно постараться в ближайших ноябрьских календарных матчах – с «Колосом» и «Динамо» снова не уйти с поля без своего гола.

Если получится, то в декабре и в весенней части сезона он сможет добиться желаемого. Тем более, что голы Селезнева очень важны для «Миная», чтобы избежать вылета из элиты. Поэтому Женя может смело рассчитывать на поддержку партнеров. Поверьте – это очень ценное подспорье», - сказал Кополовец.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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