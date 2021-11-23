Василий КАРДАШ: «Игроки ротации Баварии – мастера высочайшего класса»

23 ноября в групповом раунде Лиги чемпионов «Динамо» будет принимать «Баварию».

Экс-игрок киевлян Василий Кардаш рассказал, что может помочь динамовцам бросить вызов немецкому гранду.

«Несмотря на вспышку коронавируса в «Баварии», мюнхенцы остаются фаворитами в завтрашнем противостоянии. Ведь аже игроки ротации «Баварии» - это мастера высочайшего класса. Поэтому не думаю, что из-за кадровых проблем гостей киевляне могут рассчитывать на какие-то дивиденды. В первую очередь, все зависит от самих динамовцев.

Прежде всего, нужно постараться избегать элементарных ошибок в обороне, дорожить мячом, поскольку «Бавария» хороша в отборе и молниеносно переходит от защиты в наступление.

Игроки «Динамо» должны четко знать свой маневр, делать ставку на домашние заготовки про стандартных положениях и атаки вторым темпом. А еще подопечным Mирчи Луческу нужно помнить, чтобы оставались шансы пробиться в еврокубковую весну, желательно не проиграть».

Напомним, что поединок группового турнира Лиги чемпионов «Динамо» – «Бавария» начнется 23 ноября в 19:45.