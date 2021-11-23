Виктор ВАЦКО: «Мариуполь – сырая команда. Вышли дети против мужиков»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко прокомментировал победу полтавской «Ворсклы» над «Мариуполем» (5:1) в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мариуполь» – сырая команда. Вышли дети против мужиков. Яркая иллюстрация, почему дети не могут обыграть мужиков. «Мариуполь» – очень молодая команда. Там много одаренных, талантливых футболистов. Если эти футболисты будут конкурировать со взрослыми, более опытными футболистами, бороться за место на футбольном поле, они будут сильнее. Я считаю «Мариуполь» – неправильно подобранная команда», - сказал Вацко.