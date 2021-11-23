Милан намерен подписать основного хавбека Лилля

Португальский полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш может оказаться в «Милане».

Как сообщает источник, итальянский клуб намерен договориться с футболистом о переходе в клуб летом. Контракт Санчеша с «Лиллем» истекает в конце этого сезона.

Сам португалец готов перебраться в «Милан».

Ранее сообщалось, что Санчеша хочет подписать лондонский «Арсенал».

В текущем сезоне португалец провёл на поле 8 матчей за французский клуб, в которых ему удалось отличиться одной результативной передачей.