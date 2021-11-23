Милан намерен подписать основного хавбека Лилля

Португальский полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш может оказаться в «Милане».
Как сообщает источник, итальянский клуб намерен договориться с футболистом о переходе в клуб летом. Контракт Санчеша с «Лиллем» истекает в конце этого сезона.
Сам португалец готов перебраться в «Милан».
Ранее сообщалось, что Санчеша хочет подписать лондонский «Арсенал».
В текущем сезоне португалец провёл на поле 8 матчей за французский клуб, в которых ему удалось отличиться одной результативной передачей.
Источник — Football-Italia
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