Арсеналу нужен полузащитник Лилля

Лондонский «Арсенал» заинтересован в 24-летнем португальском полузащитнике французского «Лилля» Ренату Санчеше.
Санчеш перешел в «Лилль» летом 2019 года за €20 миллионов. В текущем сезоне игрок провел за французскую команду 8 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.
Ориентировочная стоимость Санчеша составляет €30 миллионов. Контракт футболиста с «Лиллем» рассчитан до лета 2023 года.
Источник — Le 10 Sport
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