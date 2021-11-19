Арсеналу нужен полузащитник Лилля

Ренату Санчеш может продолжить карьеру в английском клубе

  • 19.11.2021 09:17
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Арсеналу нужен полузащитник Лилля
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» заинтересован в 24-летнем португальском полузащитнике французского «Лилля» Ренату Санчеше.

Санчеш перешел в «Лилль» летом 2019 года за €20 миллионов. В текущем сезоне игрок провел за французскую команду 8 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость Санчеша составляет €30 миллионов. Контракт футболиста с «Лиллем» рассчитан до лета 2023 года.

Источник — Le 10 Sport

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