Арсеналу нужен полузащитник Лилля

Лондонский «Арсенал» заинтересован в 24-летнем португальском полузащитнике французского «Лилля» Ренату Санчеше.

Санчеш перешел в «Лилль» летом 2019 года за €20 миллионов. В текущем сезоне игрок провел за французскую команду 8 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость Санчеша составляет €30 миллионов. Контракт футболиста с «Лиллем» рассчитан до лета 2023 года.