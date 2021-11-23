Лионель МЕССИ: «Очевидно, что я хотел бы вернуться в Барселону»

Форвард ПСЖ может вновь оказаться в каталонском клубе

  • 23.11.2021 04:45
  • 614 просмотров
  • 3 комментария
Лионель МЕССИ: «Очевидно, что я хотел бы вернуться в Барселону»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный нападающий ПСЖ Лионель Месси ответил на вопрос о возможном возвращении в «Барселону».

«Я всегда говорил, что в какой-то момент вернусь в «Барселону», потому что это мой дом, потому что я хочу попытаться помочь клубу, чем могу. Очевидно, что если я смогу внести свой вклад и помочь клубу, я бы хотел вернуться», - сказал Месси.

После своего перехода в ПСЖ Месси сыграл 9 матчей за парижан, забил 4 мяча.

Ранее сообщалось, что Месси готов покинуть ПСЖ в конце сезона.

Источник — Marca

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Zhorik678
    online
    Zhorik678, 23.11.2021 06:12
    0
    как и ожидалось что месси обделается в любом другом клубе и если перейдет в барсу тоже самое будет игрок не плохой но не более среднего калибра который как минимум два золотых мяча на халяву получил
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    terhoha
    terhoha, 23.11.2021 04:50
    0
    шо попа змякла.
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    alefteev77
    online
    alefteev77, 23.11.2021 05:06
    -1
    Трансферы в следующем сезоне: Роналдо и Рамос в Реал, Месси в Барселону, Ибрагимович в Аякс.
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