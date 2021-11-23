Лионель МЕССИ: «Очевидно, что я хотел бы вернуться в Барселону»

Звездный нападающий ПСЖ Лионель Месси ответил на вопрос о возможном возвращении в «Барселону».
«Я всегда говорил, что в какой-то момент вернусь в «Барселону», потому что это мой дом, потому что я хочу попытаться помочь клубу, чем могу. Очевидно, что если я смогу внести свой вклад и помочь клубу, я бы хотел вернуться», - сказал Месси.
После своего перехода в ПСЖ Месси сыграл 9 матчей за парижан, забил 4 мяча.
Ранее сообщалось, что Месси готов покинуть ПСЖ в конце сезона.
Источник — Marca
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