Лионель МЕССИ: «Очевидно, что я хотел бы вернуться в Барселону»

Звездный нападающий ПСЖ Лионель Месси ответил на вопрос о возможном возвращении в «Барселону».

«Я всегда говорил, что в какой-то момент вернусь в «Барселону», потому что это мой дом, потому что я хочу попытаться помочь клубу, чем могу. Очевидно, что если я смогу внести свой вклад и помочь клубу, я бы хотел вернуться», - сказал Месси.

После своего перехода в ПСЖ Месси сыграл 9 матчей за парижан, забил 4 мяча.

Ранее сообщалось, что Месси готов покинуть ПСЖ в конце сезона.